Realme Book Enhanced Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, gelişmiş bir sürümle yeni bilgisayarını görücüye sundu. Bu cihaz, Intel’in 11. nesil Core mimarisine daha fazla termal mesafe sağlayan bir H serisi işlemci ile birlikte geliyor.

Realme Book Enhanced Edition

Bahsettiğimiz gibi, Realme Book Enhanced Edition’daki en büyük yükseltme, daha yüksek TDP CPU (28W’dan 35W’a kadar); Intel Core i5-11320H 11. nesil işlemci de diyebiliriz (Willow Cove, 10 nm SuperFin). Tek çekirdekli turbo frekansı 4,2 GHz’den 4,5 GHz’e yükseldi. Yine de 8 MB L3 önbelleğe sahip dört çekirdekli bir CPU (8 iş parçacığı) var.

Ekstra ısı, önceki nesillere kıyasla %32,7 daha yüksek ısı yayılımına sahip gelişmiş çift fanlı soğutma sistemiyle dağılıyor. Ayrıca TDP’nin bir kısmı daha hızlı GPU için ayrılmış – 1.35 GHz’de çalışan; 96 yürütme birimine sahip Intel Xe grafikleri (normal dizüstü bilgisayarda 1.30 GHz’de 80 AB’ye kıyasla).

Realme’nin resmi rakamlarına göre; yeni i5-11320H işlemci, normal Realme Book içindeki i5-1135G7’ye kıyasla; %21.8 daha yüksek çoklu çekirdek performansına sahipken, tek iş parçacığı performansı %9,6 arttı.

Dizüstü bilgisayar, 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB NVMe sürücüsü ile geliyor. Windows 11 ve Microsoft Office (Ev ve Öğrenci Sürümü) desteği taşıyor.

Harika Bir Bilgisayar

Orijinal sürüm gibi, bu dizüstü bilgisayar da 2.160 x 1.440 piksel çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip 14 inç bir ekran vaat ediyor. Bir dizüstü bilgisayar için fena değil. Ayrıca %100 sRGB kapsama alanı ve 400 nit’lik yüksek parlaklık da bir o kadar iyi.

Pil, 12 saatlik 1080p video oynatma için yeterli olan 54 WHr kapasiteye sahip. Şarj işlemi USB-C üzerinden yapılıyor ve verilen; 65W adaptör ile yarım saatte %0’dan %50’ye kadar şarj elde edebilirsiniz. Bu arada dizüstü bilgisayar, Realme akıllı telefonlarla aldığınız gibi 30W Dart Flaş Şarj Cihazlarını da destekliyor.

USB-C bağlantı noktalarından biri Thunderbolt 4’ü destekler, böylece onu harici ekranlara ve yuvalara bağlayabilirsiniz. İkinci Tip C bağlantı noktası ise USB 3.2 Gen 2. Ayrıca diğer tarafta 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte; bir USB-A 3.1 Gen 1 de var (yine de HDMI bağlantı noktası veya kart okuyucusu yok). Dizüstü bilgisayar, DTS surround ses desteğine sahip Harman marka stereo hoparlörlere sahip.

Dizüstü bilgisayarın metal gövdesi 14,9 mm kalınlığında ve 1,47 kg ağırlığında. CNC ile işlenmiş alüminyum alaşımdan yapılmış; ve Enhanced Edition Realme için yeşil ve gri bir renk vaat ediyor.

Ayrıca QWERTY klavye, 1,3 mm tuş hareket mesafesine sahip makas anahtarları kullanıyor. Bunun altında geniş bir dokunmatik yüzey, klavyenin üstünde bir parmak izi okuyucusu var.

Realme Book Enhanced Edition, bu akşamdan itibaren; Çin’de ön sipariş için mevcut ve 7 Ocak’ta satışa çıkacak. 739 dolar fiyat etiketi taşıyor.