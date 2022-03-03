Realme Buds Q2s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, günlerce tanıtım yaptıktan sonra Realme Buds Q2s kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü. Markanın en yeni gerçek kablosuz kulaklıkları, bugün erken saatlerde Realme V25 akıllı telefonun yanında görücüye çıktı. Gelin bu kulaklıklara birlikte göz atalım.

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Realme Buds Q2s şeffaf bir tasarıma (kasa) sahip ve orijinal Realme Buds Q2 ve Realme BudsQ2 Neo ile neredeyse aynı görünüyor. Ürün, Interstellar Black, Forest ve Paper adlı üç renk seçeneğiyle geliyor. Son iki renk, Realme GT2 Pro Master Edition için mevcut olan renklerle aynı.

Kulaklıkların her biri 10 mm sürücülere sahip ve su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikasıyla geliyor. Bluetooth 5.2 ile bağlanıyor ve 10m’ye kadar menzil vaat ediyor. AAC ve SBC olmak üzere iki popüler ses codec bileşenini destekliyor.

Ancak, bu yeni kulaklıklarda ANC (Aktif Gürültü Önleme) özelliği yok. Cihaz, aramalar için AI ENC (Çevresel Gürültü Önleme) ile birlikte geliyor. İlginç bir şekilde, 88ms düşük gecikmeli oyun modunun yanı sıra; Dolby Atmos’u da destekliyor.

Bu kulaklıklar tam şarjla 7 saat ve USB Type-C ile yeniden doldurulan şarj kutusuyla 30 saate kadar dayanıyor. Kulaklıklar Realme Link uygulamasının yanı sıra dokunmatik hareket kontrollerini de destekliyor. Kulaklıkların fiyatı 31 dolardan başlıyor.