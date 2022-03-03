Realme V25 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme V25 5G piyasaya çıktı. Markanın en yeni V serisi telefonu, geçen yılki Realme V15 5G’nin yerini alıyor. Realme V25’in öne çıkan özelliklerinden bazıları; 120Hz yenileme hızı ekranı, Snapdragon 695 ve renk değiştiren bir arka tasarımı diyebiliriz.

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Realme V25 5G

Realme V25, sol üst köşede bir delik bulunan 6,6 inç IPS LCD ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Ayrıca cihaz, en son Realme UI 3.0 ile özelleştirilmiş Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Snapdragon 695 destekli telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile birlikte geliyor. Bu arada V25, kullanıcıların Dinamik RAM Genişletme (DRE) özelliği aracılığıyla RAM’i 19 GB’a kadar genişletmesine olanak tanıyor. Ayrıca cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındırıyor. 8.5 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında.

Realme V25’in ön tarafında 16 megapiksel kamera var. Arka kamera kısmında 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik yardımcısı eşliğinde 64 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ayrıca telefon, çift SIM, 5G, Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1, GPS; USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler de sunuyor.

Realme 9 Pro gibi, V25 de güneş ışığı altında rengi; otomatik olarak açık maviden kırmızıya çevirdiği için arkada fotokromik bir katmana sahip. 316 dolar fiyat etiketiyle gelen telefon, Morning Star (yeşil); Purple MSI ve Sky Black renk seçenekleri vaat ediyor.