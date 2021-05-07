Realme V25 Yakında Resmi Olarak Sunulabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, en son 8 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şirket bu seriden sonra Q3 olmak üzere yeni başka modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Q3 serisinin tanıtılmasından sonra şirketin iki hafta önce TENAA üzerinden yeni bir model akıllı telefonu ortaya çıkmıştı.

RMX3142 (farklı bantlara sahip RMX3143) model numarasına sahip olan modelin Q3 Pro veya GT Neo‘dan daha farklı bir yapıya sahip olduğunu görmüştük. Bu gizemli telefonun bugün V25 adında geleceğine dair söylentiler sızdırıldı. Şirketin yeni modelini ya bu ayın sonlarında ya da önümüzdeki aylarda resmi olarak sunması bekleniyor.

Yeni Realme V25‘in sızdırılan temel özelliklerine baktığımızda cihazın ön tarafında FullHD+ 6.43 AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. 159.1 x 73.4 x 8.1 mm ölçülerine sahip olan cihazın içerisinde Snapdragon 780G veya Snapdradon 768G yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

Bazı diğer kaynaklar cihazın MediaTek‘in Dimensity 1100 / 1200 yonga setlerinden birini kullanacağı tahmin ediliyor. Cihaz arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ayrıca arka kasanın içerisinde 65 W hızlı şarj destekli 4,220 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Sızdırılan bilgiler arasında cihaz Siyah ve Mavi renk seçeneklerine sahip olacak.