Realme GT 2 Serisi Küresel Pazarda Görücüye Çıktı

Realme’nin yeni akıllı telefon serisi Realme GT2 serisi bugün dünya çapında satışa çıktı. Realme GT2 ve Realme GT2 Pro‘dan oluşan serinin ana odak noktası performans gibi görünüyor ve her iki model de; Qualcomm’un bugüne kadarki en güçlü işlemcileri var. Gelin bu iki telefona yakından bir göz atalım.

Realme GT 2 Pro

Üst düzey Realme GT 2 Pro şüphesiz amiral gemisi bir teklif ve en üst düzey özelliklerine baktığınızda bu oldukça netleşiyor. 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama ile tamamlanan; Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor.

Ekran, WQHD+ 1440×3216 çözünürlüğe ve 120Hz değişken; yenileme hızı (1-120Hz) desteğine sahip 6.7 inç AMOLED panelden oluşuyor. Ayrıca dokunmatik örnekleme hızı 1000Hz’e ulaşıyor ve en yüksek parlaklığı 1400nit’e çıkıyor.

Fotoğraf için, arkada Sony IMX766 50MP OIS ana kamera; 50MP ultra geniş kamera ve 40x mikroskop lensinden oluşan üçlü lens kurulumuna sahip. Önde ise, selfieler için 32 MP Sony IMX615 lens var.

5.000 mAh büyüklüğündeki telefonun 65W şarj desteğine sahip olması, 33 dakikada tam şarj desteği de vaat ediyor. Telefonun fiyatı ise 8GB RAM+128GB depolama mdoeli için 749 Euro; 12GB RAM + 256GB depolama için 849 Euro fiyat etiketine sahip.

Realme GT 2

Daha düşük model olan Realme GT2; gerçek bir amiral gemisinden çok bir ‘amiral gemisi katili’ diyebiliriz. Ayrıca Pro model kadar çekici özelliklere sahip. Bu arada her iki cihaz da çok benzer tasarımlarla geliyor. Ancak Realme GT2; GT2 Pro’nun metal çerçevesine karşın plastik bir çerçeveyle geliyor.

Telefon 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama tarafından desteklenen Snapdragon 888 işlemciye sahip. Bu arada ekranı 6.62 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz AMOLED panelden oluşuyor.

Fotoğraf için, 119 derece ultra geniş lens ve makro lens ile birleştirilen Sony IMX766 50MP OIS ana kameraya sahip. Ön kamera ise 16MP Sony IMX471 sensörden oluşuyor. 5.000 mAh büyüklüğündeki cihazın pili 65W şarj desteği ile 33 dakikada tam şarj vaat ediyor. Telefonun fiyatı 549 eurodan başlıyor.