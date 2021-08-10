Realme C3, UI 2.0 Kararlı Güncellemesini Almaya Başladı

Çinli telefon üreticisi Realme, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 Beta güncellemesini Nisan ayında başlatmıştı. Dört ay sonra, Realme C3 nihayet Android 11 kararlı güncellemesini almaya başladı.

Realme Community’deki resmi duyuru gönderisine göre Realme C3 için son sistem güncellemesi, donanım yazılımı sürümü RMX2020_11.C.04 ile birlikte geliyor. Bu güncellemeyi alabilmek için kullanıcıların RMX2020_11_A.63 donanım yazılımı sürümünde olmaları gerekiyor.

Diğer OTA (Over-the-Air) yazılım güncellemelerinde olduğu gibi, bu güncelleme de toplu olarak dağıtılıyor. Daha basit bir deyişle, yeni yapı şu anda herkes için mevcut değil, ancak önümüzdeki günlerde olması gerekiyor.

Bununla birlikte, bir kullanıcı yeni güncellemeden memnun kalmazsa geri alma dosyasını manuel olarak yükleyerek yazılımın önceki sürümüne geri dönebilir. Ancak ne yazık ki güncelleme işleminden farklı olarak geri alma işlemi cihazın dahili depolama alanını siliyor.

Son olarak, Realme C serisi telefonlar her zaman yalnızca bir büyük güncelleme aldığından, Realme C3 büyük olasılıkla Android 12 güncellemesini almayacak.