Realme C21Y Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, C serisi altında bütçe dostu telefonlar satışa sunuyor ve şimdi şirket, Realme C21Y adlı yeni bir telefonu da ailesine dahil etti. Telefon dünya çapında ilk çıkışını Vietnam’da yaptı ve yakında diğer bölgelerde de piyasaya sürülebilir.

Akıllı telefon, 1600 × 720 piksel ekran çözünürlüğü ve 400 nit yüksek parlaklık sunan 6,5 inç HD+ LCD ekrana sahip. Ön selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentiği de var.

Telefon, 12 nm üretim süreci kullanılarak oluşturulmuş bir Unisoc T610 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Telefondaki grafikler, entegre bir Mali G52 GPU tarafından işleniyor.

Cihaz, 4GB LPDDRX RAM ve 64GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Kamera bölümünde, arkada 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel monokrom lens içeren üçlü kamera kurulumu var.

Akıllı telefonun ön tarafında, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 4G, Dual Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Beidou ve Glonass yer alıyor.

Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var. Android 12’nin resmi olarak duyurulduğu göz önüne alındığında, artık biraz eski olan Android 10 işletim sistemiyle geliyor Şirket Android 11 işletim sistemini tercih etseydi iyi olurdu. Telefonun üstünde bir Realme kullanıcı arayüzü var ve 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Realme C21Y Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun fiyatı ise 151 ile 171 dolar arasında depolama ve RAM modellerine göre farklılık gösteriyor.