Realme C35, Geekbench’te Ortaya Çıktı

Realme’nin son C serisi teklifi, Realme C25Y idi. Telefon UNISOC T610 işlemci içeriyor ve üçlü kamera sistemine sahip. Şimdi, Realme başka bir C serisi cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Ve bu, Realme C35 olabilir. Akıllı telefon, temel özelliklerini ortaya koyan Geekbench sertifika sitesinde ortaya çıktı.

Geekbench v5’e göre, RNX3511 veya Realme C35; 365 tek çekirdekli puan ve 1394 çok çekirdekli puan alıyor. İlk altı çekirdeği 1.82Ghz ve son ikisi 1.95Ghz’de saat hızına sahip; sekiz çekirdekli UNISOC işlemciyle geliyor.

Cihazda 4 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi de var. Telefonun Realme UI 2.0’a sahip olmasını ve temel 32GB depolama yapılandırmasıyla gelmesini bekliyoruz. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı ancak; başka bir giriş seviyesi telefon olacağını düşünürsek, HD+ ekranla gelecek de diyebiliriz.

Telefon, diğer C serisi telefonlara benzer şekilde öne çıkan özelliklerinden biri olan; büyük bir pil ile görücüye çıkacak. Şu an itibariyle Realme, telefonun lansman tarihini açıklamadı, ancak bu telefonun ilk listesi olduğu göz önüne alındığında; piyasada görmemize biraz zaman alacak.

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