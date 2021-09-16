Realme C25Y Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme C25Y, bugün yaklaşık 150 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı. Telefon, giriş seviyesi C serisinde 50 MP ana kamera taşıyan ilk telefon oldu. Temel olarak, birkaç ay önce tanıtılan Realme C25‘in bir üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, bu ayın başlarında piyasaya sürülen Redmi 10 Prime ile rekabet ediyor.

Realme C25Y, Realme’nin ’50MP AI Üçlü Kamera’ kurulumu olarak adlandırılan bir kamera sistemiyle geliyor. Ana sensör, 4x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 50 MP‘lik bir ana kameraya sahip. Kamera, 2MP makro lens ve 2MP S&B lens ile tamamlanıyor. Cihazın video kayıt kalitesi 1080p/30fps’de zirve yapıyor.

Ön tarafta, bir su damlası çentiğine yerleştirilmiş 8 MP’lik bir selfie kamera görüyoruz. Bunun altında 1600×720 (720p) çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik bir ekran var. Tipik parlaklığı 420nit olarak ayarlanmış.

Cihaz, 12nm sekiz çekirdekli bir işlemci olan Unisoc T610 tarafından destekleniyor . Bu, ARM Mali-G52 GPU ile eşleştirildi. Realme C25Y’nin pili 5000 mAh ve oldukça büyük. 18W şarj aletiyle birlikte satışa sunulan telefon, 164.5mm x 76mm x 9.1mm boyutlarında ve 200 gram ağırlığında.

Telefonda Glacier Blue ve Metal Grey adlı iki renk seçeneği bulunuyor. 4GB RAM ve 64 veya 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Realme C25Y, 20 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren ön siparişlere sunulacak.