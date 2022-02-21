Realme, Dünyanın en Hızlı Akıllı Telefon Şarjını Tanıtacak!

Şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi, MWC 2022‘nin ilk günü olan 28 Şubat’ta tanıtılacak. Etkinlik 3 Mart’a kadar devam edecek. Realme, teknolojinin en hızlı olduğunu iddia etse de, henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.

Realme’nin önceki en hızlı şarj çözümü, 2021‘de duyurulan ancak ticari olarak satılan bir akıllı telefona asla ulaşmayan 125W UltraDart idi.

Şirket, yeni hızlı şarj teknolojisinin, Ar-Ge kaynaklarının %70‘ini yatıracağı ”Go Premium” stratejisinin bir parçası olacağını açıkladı. Realme, “yeni şarj teknolojisinin mevcut engelleri aşacağına ve kullanıcıların akıllı telefonlarını çok daha kısa sürede şarj etmelerine olanak sağlayacağına” inanıyor.

Realme’nin açıklayacağı yeni şarj cihazının gerçek hızını şuan kimse bilmiyor. Yine de, nubia şirketi yaklaşmakta olan Red Magic 7 Pro ile bu hızlara ulaşmaya hazırlandığı için 165W civarında olması bekleniyor.

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