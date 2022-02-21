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Realme Narzo 50’nin Fiyatı ve Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Realme Narzo 50, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ ekran (LCD) ile gelecek. Yazılım söz konusu olduğunda cihaz, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0'ı beraberinde getirecek. Son olarak, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile desteklenecek. Fiyatı ise yaklaşık 214 dolar olacak.

Ayşen Sıla

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realme-narzo-50A

Realme, Realme Narzo 50’yi 24 Şubat’ta piyasaya süreceğini onayladı. Aynı zamanda marka, akıllı telefonun tasarımını da ortaya çıkardı. Hatta birkaç özelliği ifşa etti. Bunu takiben, telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

Öncelikle özelliklerden bahsedecek olursak, Realme Narzo 50, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ ekran (LCD) ile gelecek. 4GB veya 6GB LPDDR4x RAM ve 64GB veya 128GB UFS 2.1 depolama ile eşleşmiş bir MediaTek Helio G96 işlemciye sahip olacak.

Telefonun arkasında 50MP ana sensör; 2MP makro lense 2MP monokrom sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kameraya sahip olacak.

Realme-Narzo-50

Yazılım söz konusu olduğunda cihaz, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0‘ı beraberinde getirecek. Son olarak, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile desteklenecek. Fiyatı ise yaklaşık 214 dolar olacak.

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KaynakRMLeaks

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