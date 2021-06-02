Realme GT 5G’nin Küresel Modeli Görüntülendi!

Çinli telefon üreticisi Realme, 2021’in ilk yarısı için amiral gemisi akıllı telefonu olarak Realme GT 5G‘yi piyasaya sürdü. Şu an itibariyle cihaz yalnızca Çin’de satılıyor. Bununla birlikte, marka kısa süre önce bu telefonu Haziran ayında Avrupa’da piyasaya süreceğini doğruladı.

Realme GT 5G Avrupa/küresel modelinin birkaç görüntüsü paylaşıldı. Akıllı telefonun bu sürümü, Çin modeliyle tamamen aynı özelliklere sahip. Tek fark, Avrupa’da satılacak olan modelin arkasında CE (Conformité Européenne) işareti, WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman geri dönüşümü) etiketi ve üreticinin adresinin bulunmasından kaynaklanıyor. Sonuç olarak, telefon temiz arka yüzeyini kaybediyor.

RMX2202 model numarasına sahip Realme GT 5G, Avrupa’da rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılacak. Cihazın fiyatının Çin perakende fiyatına yakın olduğu söyleniyor. Başka bir deyişle, bu telefon amiral gemisi katili olarak resmiyet kazanacak.

Source/Gizmochina

Yakın tarihli bir sızıntıya göre, akıllı telefonun 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB modelleri için sırasıyla 400 € ve 450 € civarında bir maliyeti olacak. Mavi (arka cam) ve Sarı (vegan deri) renk seçenekleriyle satışa sunulacak.