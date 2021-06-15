Realme GT 5G Küresel Pazarda Görücüye Çıktı!

Realme GT 5G amiral gemisi telefonu Mart ayında Çin’de satışa sunuldu. O zamandan beri Realme hayranları, küresel lansmanı sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün şirket, ilk dizüstü bilgisayarı ve tableti olarak Realme Book ve Realme Pad’i piyasaya sürmek için küresel bir tanıtım etkinliği düzenledi. Aynı etkinlikte uluslararası pazarlar için de Realme GT 5G de satışa sunuldu.

Realme GT 5G

Realme GT 5G, bir 6.43 inç S-AMOLED ekranla geliyor. Telefonda 1080 x 2400 piksel, bir Full HD + çözünürlük 20: 9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, bir 360Hz dokunmatik örnekleme oranı ve yüzde 100 DCI-P3 Renk aralığı bulunuyor. Delikli ekran, yüzde 91,7 ekran-gövde oranı sunuyor.

32 megapiksel selfie kamerasına sahip Realme GT Neo’nun aksine, GT 5G 16 megapiksel ön kamerayla geliyor. Bu biraz hayal kırıklığı yarattı da diyebiliriz çünkü GT Neo, Realme GT’den daha düşük bir telefon olarak satışa sunulmuştu. Realme GT’nin arka kamera sisteminde Sony IMX682 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Arka kameralar, süper gece çekimi, video gece çekimi ve 60 fps 4K kayıt gibi özellikleri destekliyor.

Snapdragon 888 işlemciyle desteklenen Realme GT 5G, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Telefonda Android 11 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 bulunuyor. Cihaz, 65W SuperDart hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile geliyor. Şirket, akıllı telefonu tamamen şarj etmenin sadece 35 dakika sürdüğünü iddia ediyor. Isı dağılımı için paslanmaz çelik VC soğutma sistemine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

GT 5G’de bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, çift bantlı GPS, NFC, USB-C, 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ve bir ekran içi parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Telefon, 158,5 x 73,3 x 8,4 mm ölçülerinde ve 186 gram ağırlığında bulunuyor. Deri modeli ise 9.1 mm kalınlığa ve 186.5 gram ağırlığa sahip. Dashing Silver, Dashing Blue ve Racing Yellow (deri model) adlı üç modelle gelen telefonun fiyatı 543 ile 725 dolar arasında değişiyor.