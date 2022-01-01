Realme GT Master Edition Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 Beta Sürümünü Deniyor

Akıllı telefon devlerinden birisi olan Realme, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncelleme kararı aldı. Şimdilik beta sürecinde olan Realme UI 3.0 en son özel kaplamalı Realme GT Master Edition ile gelecek.

GT Master Edition’ın Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeyi yapabilirler. Eğer erkenden bu güncellemeyi denemek istiyorsanız özellikle beta sürümü süresinde kaydolmanız gerekiyor. Eğer kayıt işleminiz onaylanırsa, beta sürümünü kullanabilirsiniz.

Ayrıca beta sürümünü kullanmadan önce Realme GT Master Edition‘ın 10 GB boş alan olması gerekiyor. Bu işlem için Realme sınırlı sayıda kişinin beta sürümüne sahip olacağını söyledi. Eğer beta sürümünü kullanmak istiyorsanız elinizi hızlı tutmalısınız.

Yapılan tahminlere göre Realme UI 3.0 için 17 adet akıllı telefon mevcut olacak. Bunlardan yaklaşık 10 modeli 2022’in ilk çeyreği ile beraber gelecek. Diğer kalanlar ise yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Realme, beta sürümünün ne kadar süreceği hakkında net bir bilgi paylaşmadı.

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