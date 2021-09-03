Realme Pad, 9 Eylül’de Resmiyet Kazanacak

Bugün erken saatlerde Realme, Realme Pad adlı ilk tabletinin 9 Eylül’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Realme 8i ve Realme 8s ile birlikte tanıtılacak. Resmi duyurudan önce, bu ürünün temel özellikleri internette ortaya çıktı.

Kaynağımıza göre tablet, alüminyum alaşım ve plastik gibi malzemelerle şık ve hafif bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, AMOLED panel olabilecek 10.4 inçlik bir ekrana sunacak. Cihaz, birkaç gün önce bir Geekbench listesinin ima ettiği gibi bir MediaTek G80 yonga seti tarafından desteklenecek.

Tablet LPDDR4x RAM’e sahip olsa da, daha düşük eMMC5.1 depolama ile gelecek. Kapasite eş zamanlı olduğu sürece, MicroSD kart desteği ile 4GB RAM ve 64GB depolama ile geldiği söyleniyor.

Çoğu tablet gibi, bu tablet de DTS HD ve Hi-Res Audio desteğine sahip dörtlü hoparlörlerle donatılacak. Ancak, görsellere göre 3.5 mm kulaklık jakından yoksun olacak.

Önceki raporlara göre Realme Pad, 8MP arka kameraya sahip olacak. 6 GB’a kadar RAM ile yalnızca WiFi ve hücresel (LTE) varyantlarında sunulacak. Son olarak cihaz Android 11 ile çalışacak ve 7.100 mAh pil ile desteklenecek.

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