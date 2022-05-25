Realme Pad X Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Realme Pad X, yakında görücüye çıkacak. Lansman ayrıntıları henüz Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından resmi olarak açıklanmadı, ancak Realme Pad X’in Hindistan Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifika aldı. Realme, yeni tabletini 26 Mayıs’ta anavatanı Çin’de tanıtacağını doğruladı.

Dün Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase, Çin mikroblog web sitesi Weibo’da Realme Pad X’in bazı önemli özelliklerini paylaştı. Chase’e göre, Realme’den gelecek tablet; 2K çözünürlüğe sahip 11 inçlik ultra net geniş ekrana sahip olacak.

Tabletin Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü bir kurulumla geleceğini belirtti. Chase ayrıca tabletin göz koruması için donanım düzeyinde bir anti-mavi ışıkla geleceğini ve en üstte TUV Rheinland’ın göz koruma sertifikasıyla geleceğini de açıkladı.

Realme Pad X, 33W şarj desteği ile 8.340 mAh pile sahip olacak. Tabletin tek bir şarjla bir hafta kullanılabileceğini de belirtelim. Tabletin depolama alanı bir MicroSD kart yardımıyla artacak. Realme, akıllı telefona güç veren işlemci ile ilgili ayrıntıları henüz açıklamadı.