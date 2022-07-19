Realme Watch 3, 26 Temmuz’da Görücüye Çıkacak

Realme kısa süre önce Hindistan’da Realme Watch 3’ün lansmanını yaptı. Cihaz, hem Realme’nin web sitesinde hem de e-ticaret platformu Flipkart’ta satışa çıktı.

Şimdi, piyasaya çıkmadan önce marka, yeni akıllı saatin bazı temel özelliklerini açıkladı. En son açıklamaya göre, Realme Watch 3; üstünde kavisli cam bulunan 1.8 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak.

Bu ekran, Realme Watch 2’de bulunandan yüzde 35 daha büyük olacak. Akıllı saatin ekranı ayrıca, bildirimlerinizi kontrol etmeyi veya akıllı saati dış mekan koşullarında kullanmayı kolaylaştıran 500 nit yüksek parlaklığa sahip olacak.

Bunun dışında şirket, akıllı saatin şu anda Bluetooth arama özelliğiyle geleceğini de doğruladı. Realme, arama yapmak için akıllı saati kullanırken ortamdaki çevresel gürültünün azaltılmasına yardımcı olacak. Yapay zeka tabanlı ENC’yi akıllı saate ekleyerek Bluetooth aramasının kalitesinde iyileştirmeler yaptı.

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