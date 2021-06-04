Realme Watch S’in Yeni Renk Modeli Adeta Göz Kamaştırıyor!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Realme, Realme Watch S ve Realme Watch S Pro akıllı saatlerini satışa sundu. Her iki akıllı saat de tek bir renk seçeneğine sahipti. Şimdi ise şirket, siyah rengin yanı sıra yeni bir gümüş rengin de 7 Haziran’da satışa sunacağını açıkladı.

Turuncu, mavi ve yeşil renkli kayışları da alıcılarıyla buluşturan Realme, gümüş rengi de seriye dahil ederek alıcıların beğenisine sundu. Bu yeni renk modeli, gümüş bir kasa ve gümüş renkli bir kayışla adeta göz kamaştırıyor.

Birazcık da özelliklerinden bahsedecek olursak, Realme Watch S 360 x 360 piksel çözünürlük sunan yuvarlak şekilli 1.3 inç LCD dokunmatik panele sahip. Alüminyum gövde ve çıkarılabilir kayış ile donatılmış. 20 güne kadar pil ömrü vaat eden 390mAh pil ile destekleniyor. GPS bağlantısı desteği ise bulunmuyor.

Watch S, Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geliyor ve Android/iOS cihazlarla uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda spor modunu, indirilebilir saat yüzlerini, çağrı/mesaj bildirimlerini, kaliteli telefonu, uzaktan kamerayı, müzik kontrolünü ve daha fazlasını destekliyor. Kalp atış hızı sensörü ve kan oksijen doygunluk seviyesi monitörünün yanı sıra 3 eksenli ivmeölçer ve rotorlu titreşim motoruna da sahip diye belirtelim.