Realme’nin yeni yüzü Shah Rukh Khan oldu!

Bugün erken saatlerde Realme, Hintli süperstar Shah Rukh Khan’ı yeni marka elçisi olarak atadığını resmen duyurdu. Şirket, Hindistan’daki Realme 11 Pro serisinin lansmanından hemen önce popüler aktörü ailesine dahil etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi kısa bir süre önce Çin’deki ana pazarında Realme 11 serisini piyasaya sürdü ve önümüzdeki ay Hindistan pazarında Pro modellerini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yeni marka elçisi ile artık Hindistan pazarında yakında çıkacak olan Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus modelleri için pazarlama ve diğer promosyon malzemelerinde Hintli ünlünün yüzünü görmeyi bekleyebiliriz.

Marka daha önce 2020’de Realme 6 serisi için marka elçisi olarak başka bir Hintli aktör Salman Khan’ı bünyesine katmıştı. Benzer şekilde, 2021’de Hintli kriket oyuncusu KL Rahul’u marka elçisi olarak atamıştı.

Resmi duyuruya göre, Bollywood’un kralı Shah Ruhk Khan da aileye dahil oldu. Realme bu duyuruyu realmeXsrk’in gücünü deneyimlemeye ve #SRKDaresToLeap’in nasıl yeni zirvelere çıktığına tanık olmaya hazırlanın! diye noktaladı.