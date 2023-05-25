Ana SayfaTeknoloji HaberleriRealme'nin yeni yüzü Shah Rukh Khan oldu!

Realme’nin yeni yüzü Shah Rukh Khan oldu!

Resmi duyuruya göre, Bollywood'un kralı Shah Ruhk Khan da aileye dahil oldu. Realme bu duyuruyu realmeXsrk'in gücünü deneyimlemeye ve #SRKDaresToLeap'in nasıl yeni zirvelere çıktığına tanık olmaya hazırlanın! diye noktaladı.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
16
realme-Shah-Rukh-Khan

Sony PlayStation, canlı hizmet oyunlarını tanıtmaya hazırlanıyor

Görünüşe göre Sony PlayStation, canlı hizmet oyunları pazarının kazançlı alanında yer almayı planlıyor. Şirketin PlayStation'a...

Bugün erken saatlerde Realme, Hintli süperstar Shah Rukh Khan’ı yeni marka elçisi olarak atadığını resmen duyurdu. Şirket, Hindistan’daki Realme 11 Pro serisinin lansmanından hemen önce popüler aktörü ailesine dahil etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi kısa bir süre önce Çin’deki ana pazarında Realme 11 serisini piyasaya sürdü ve önümüzdeki ay Hindistan pazarında Pro modellerini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yeni marka elçisi ile artık Hindistan pazarında yakında çıkacak olan Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus modelleri için pazarlama ve diğer promosyon malzemelerinde Hintli ünlünün yüzünü görmeyi bekleyebiliriz.

Marka daha önce 2020’de Realme 6 serisi için marka elçisi olarak başka bir Hintli aktör Salman Khan’ı bünyesine katmıştı. Benzer şekilde, 2021’de Hintli kriket oyuncusu KL Rahul’u marka elçisi olarak atamıştı.

realme-Shah-Rukh-Khan

Resmi duyuruya göre, Bollywood’un kralı Shah Ruhk Khan da aileye dahil oldu. Realme bu duyuruyu realmeXsrk’in gücünü deneyimlemeye ve #SRKDaresToLeap’in nasıl yeni zirvelere çıktığına tanık olmaya hazırlanın! diye noktaladı.

-- Reklam --

The Flash Filminin Son Fragmanı Yayınlandı!

Flash'ın çoklu evrenler arasında macerasını konu alan The Flash filmi için son fragman yayınlandı.DC Evreninin sevilen süper kahramanı Flash,...
Önceki İçerik
The Flash Filminin Son Fragmanı Yayınlandı!
Sonraki İçerik
Android Parmak İzi Tanıma Sistemleri Saldırılara Açık – Telefon Kilidi Çalıyorlar
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021