Red Magic Gaming Dizüstü Bilgisayar 3 Temmuz’da Tanıtılacak!

Bu ayın başlarında Red Magic’in dizüstü bilgisayar segmentine girdiği doğrulandı. Şimdi marka, ilk oyun dizüstü bilgisayarının lansman tarihini resmi olarak açıkladı. Gelecek ay satışa çıkması planlanıyor. Red Magic ayrıca resmi hesabında yeni cihazla ilgili önemli ayrıntıları doğrulayan birkaç poster paylaştı.

Red Magic Gaming dizüstü bilgisayar, 3 Temmuz’da piyasaya çıkacak. Marka, ayrı Weibo gönderilerinde bazı önemli ayrıntılara yer verdi. Görüntülerden biri dizüstü bilgisayarın AI özellikleriyle geleceğini gösteriyor. Ekranı çevreleyen dar çerçevelerle görülüyor.

Red Magic Gaming dizüstü bilgisayarın 14. nesil Intel Core i9 işlemciyle güçlendirildiği doğrulandı. Ayrıca yerleşik bir NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU ile donatılacak. Bu güçlü bir performans sağlayacağı anlamına geliyor. Cihazda 16GB RAM de bulunacak.

Red Magic Gaming dizüstü bilgisayar, BYD tarafından üretilen 280W şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca Bluetooth, WiFi ve CMIIT sertifikalarından da geçmiştir. Cihazın kapağında RGB arkadan aydınlatmalı logonun yer alması bekleniyor.