Redkey Ev Temizleme Modeli Autumn Edition’ı Piyasaya Sürdü

Redkey, tüm ev temizliği için tek elden çözümle modern yaşamın rahat ve kolay bir yolunu şekillendirmeye kendini adamış yenilikçi bir markadır.

Uygun fiyatlarla Redkey, gereksiz ürünler ve karmaşık prosedürler yerine basit ve verimli ev temizleme çözümü sunar. İlk olarak Haziran ayında piyasaya sürülen Redkey F10 katlanır elektrikli süpürge, dünya çapında bir çılgınlık gördü ve bir ayda 10 milyon USD satış rakamına ulaştı.

Çılgınca satış yapan F10‘un ardından Redkey, yakın zamanda ev temizlik aletlerinin sonbahar baskısını piyasaya sürdü. Sürüm, evcil hayvan tüyü çıkarıcı, ıslak-kuru elektrikli süpürge, elektrikli paspas, uzatma borulu kablosuz elektrikli süpürge ve kablolu elektrikli süpürge dahil olmak üzere tüm ev temizliği için tasarlanmıştır ve fiyatları 50 € ile 200 € arasında değişmektedir.

Evcil Hayvan Tüyü Çıkarıcı (Yaklaşık 60 €)

Evcil hayvan sahiplerine müjdeli haber geldi. Bu 455 gram ağırlığındaki makinenin içinde statik fırça başlığı, 80.000 rpm motor ve 14.000 pa emiş olduğunu söylediğimizde inanmazsınız. O kadar küçük ve hafiftir ki, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde temizleyebilirsiniz. Bir USB bağlantı noktası ile şarj etmek oldukça kolaydır. Ayrıca koltuk ve yatak, döşeme, bebek arabası ve araba gibi çeşitli temizlik işleri için araçlarla donatılmıştır.

Islak Kuru Elektrikli Süpürge (Yaklaşık 200 €)

Bu kategoride en çok beklenen modeldir. 2’si 1 arada paspas ve elektrikli süpürge etkileyici temizleme performansına sahip olsa da, özgün yapısı nedeniyle oldukça pahalıdır: genellikle 400 €’nun üzerindedir. Bu model, normal elektrikli süpürgelerin çıkaramadığı inatçı lekeler için güçlüdür ve çoğu insan için daha ekonomiktir. Normal ıslak-kuru elektrikli süpürgelerin aksine, Redkey‘in tasarım yeteneği ve güçlü tedarik zinciri kaynakları sayesinde ince ve ekonomiktir.

Elektrikli Paspas (150 € Altı)

250 rpm hızı, çoğu markanın 180 rpm’sinden çok daha yüksektir. Paspas pedini temizleme konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü bir düğmeye basarak kendini temizleyebilir. Ayrıca zemini hem temizlemek hem de cilalamak için 2 tip paspas pedi ile donatılmıştır.

P6 Elektrikli Süpürge (Yaklaşık 70 €)

Bu kablolu elektrikli süpürge, akülü elektrikli süpürgelerin yetersiz güce ve sınırlı pil ömrüne sahip olduğu derin temizlikte mükemmeldir. 600W gücü, çoğu kablosuz elektrikli süpürgenin gücünün iki katıdır. 7 metrelik kablo, oturma odanızın her yerini temizleyebileceğiniz anlamına gelir. Kablosuz modellerine alıştığımız için daha az kullanışlı gelebilir, ancak yine de yüksek güç, sonsuz çalışma süresi ve optimize edilmiş manevra kabiliyeti ile derinlemesine temizleme yeteneğine sahiptir.

Uzatma tüplü elektrikli süpürge (yaklaşık 150 €)

Küçük evler için mükemmeldir ve kompakt alanlarda saklanması kolaydır. Emme ve toz haznesi hacmi söz konusu olduğunda, çoğu modeli geride bırakır. Ve çok uygun fiyata sahiptir.

Profesyonel tasarım, gelişmiş üretim modları ve birinci sınıf tedarik zinciri yönetimi ile Redkey, yıllar içinde birbiri ardına en çok satanı yapmayı başardı. Ürünlerin kullanımı her zaman kolaydır, bazen evinizdeki tüm tozu ve atıkları nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için kılavuzu okumanız bile gerekmez. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İlgili bağlantı: https://www.redkeyofficial.com/