Redmi Book 16 2024 Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Xiaomi’nin alt markası olan hizmet veren Redmi, yeni dizayna sahip Redmi Book 14 modeli için özellikleri açıkladı.

29 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda görücüye çıkacak olan Redmi Book 14 2024 modeli, şimdiden adından sıkça söz ettiriyor. Cihazın işlemci dümeninde Intel Core i5-13500H yer alıyor. Ayrıca LPDDR5 6400MT/s bellek ve 47Ww TDP beraber geliyor.

Cihazın sağ kısmında 2 adet USB-A, sol kısmında ise 1 adet USB-C ve A portu yer alırken HDMI, kulaklık jakını da bunlarında yayında görüyoruz. Yeni Redmi Book modelleri, Xiaomi HyperOS Connect ekosistemiyle tamamen entegre çalışıyor. Bu, laptopların akıllı telefon, tablet ve akıllı ev aletleri gibi diğer Xiaomi cihazlarla sorunsuz bağlantı kuracağı anlamına geliyor.

Bu modelin hangi pazarlarda ne kadar fiyat etiketi ile çıkacağı konusunda net bir bilgi yer almazken, lansman sonrasında bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

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