Redmi G 2021 Oyun Dizüstü Bilgisayarı, AMD İşlemciye Sahip Olacak

Xiaomi destekli Redmi, markanın Redmi G 2021 oyun dizüstü bilgisayarının 22 Eylül’de resmi olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu. Lansman öncesinde Çinli şirket, sosyal medyada bir poster paylaştı.

Şirket tarafından paylaşılan en son bilgiler, cihazın AMD Ryzen 7 5800H işlemci ve RTX 3060 özel grafik işlemcisi tarafından desteklendiğini ve bir oyun dizüstü bilgisayarı olacağını ortaya koyuyor.

Şirket ayrıca, RTX 3060 GPU donanımlı dizüstü bilgisayarın 130W tam güç tüketimi sağlayabileceğini ortaya koyuyor ve gerçek performansın dört gözle beklemeye değer olduğunu ekliyor.

AMD Ryzen 7 5800H işlemci Zen3 mimarisine dayanarak üretilmiş. Yaklaşan Redmi G 2021’in, nesnelerin saçılma etkisini ve opaklığını iyileştirmek için grafik kartının yazılım ve donanım algoritmalarını kullanan ve böylece daha gerçekçi görsel efektler getiren ışın izleme özelliğini desteklediği söyleniyor.

Şirket, yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayarın lansman tarihini duyururken, misyonunun “üst düzey ürünleri popülerleştirmek” olduğunu söylemişti ve yakında çıkacak olan oyun dizüstü bilgisayarının daha iyi oyun için “yenilmez yüksek performans” sunacağını da sözlerine ekledi.

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