Redmi Note 10S İnceleme

Redmi Note 10S, oyun oynarken üstün pil ömrü ve güçlü performansı ile etkileyici olsa da, Note 10 Pro‘ya göre biraz geride kalıyor. Ancak kısıtlı bir bütçeye sahip biri için sağlam bir 4G seçeneği olmaya devam ediyor. Bizde bu yazımızda Xiaomi’nin çok satan telefonu Redmi Note 10S‘yi ele alıyoruz.

Tasarım

Redmi Note 10S, plastik bir çerçeveye, ekran üzerinde Gorilla Glass bulunan plastik bir arka panele ve ayrıca IP53 su ve toza dayanıklılık derecesine sahip. 6.43 inçlik AMOLED ekranı düz, arka kısmı hafif kavisli olan telefon 178 gram ağırlığında ve 8.3 mm kalınlığında. Telefonun yan tarafında bulunan güç tuşunda parmak izi tarayıcı, alt kısımda 3,5 mm kulaklık girişi ve arka kısımda modülde dört kamera yer alıyor.

Dikkat çekici görünen bir akıllı telefon değil ancak kamera modülü için daha ince görünmesini sağlayan şeffaf plastik kullanımı gibi gerçekten çarpıcı tasarım dokunuşuyla çekici olmaktan uzak değil. Plastik gövde iyi bir tutuş sağlıyor ve hafiflik katıyor.

Ekran

Xiaomi, Redmi telefonlarını gerçekten etkileyici ekranlarla donatıyor ve Redmi Note 10S de farklı değil. Ancak, kardeşlerinin getirdiği 120Hz yenileme hızının sağladığı güce maalesef sahip değil. 60 Hz ile sınırlı kalıyor.

MediaTek çipinin oyun özellikleri göz önüne alındığında biraz hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bunun yanı sıra doygun ve canlı renkler, iyi görüş açıları ve iyi parlaklık seviyeleri sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile birleştiğinde, parlak dış mekan koşullarında bile yeterli olan 1100 nit maksimum parlaklık vaat ediyor.

Teknik Özellikler ve Donanım

Xiaomi, Redmi Note 10S’de ortağı olarak MediaTek’i seçti ancak 5G eklemek için Dimensity çipini tercih etmedi. Bunun yerine telefon, 6 GB veya 8 GB RAM‘e sahip bir MediaTek Helio G95 sekiz çekirdekli işlemciyi kullanıyor. Telefonda ısı sorunu ise yok denecek kadar az.

2400 x 1080 AMOLED ekran ve video deneyimi gerçekten iyi. Güneş ışığında dışarıda görme konusunda sorun yaşanmayacak kadar parlak. Telefonda stereo hoparlör de var, bu da video izlemeyi bu fiyata telefonlarda bulduğunuzdan çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Yerleşik 5G yok, bu da telefonun ömrünü etkiliyor, çünkü şimdi hızlı veri bağlantısını istemeyebilirsiniz, gelecek yıl da yapabilirsiniz. Google Pay ve çift SIM desteği için NFC’ye ve ayrıca bir microSD kart yuvasına sahip.

Kısa mesafeli iletişim için 10S; NFC, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5‘e güveniyor. Referans sınıfı yönlendiricimiz Netgear Nighthawk AX12 ile Redmi Note 10S, 283 Mb/sn’ye varan indirme hızlarına ve 283 Mb/sn’ye kadar yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Bunlar, diğerleriyle karşılaştırıldığında orta sınıf sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera

Ana kamera 64 megapiksel ve f/1.8 diyafram açıklığına ek olarak Faz Algılamalı Otomatik Odaklama özelliğine sahip ve 8MP, f/2.2 geniş açılı kameranın yanı sıra 2MP derinlik ve 2MP makro kamerayla geliyor. İyi dış mekan koşullarında, “AI” modunda dikkatli olmanız koşuluyla hoş bir renk sıçramasıyla dengeli fotoğraflar çekiyor.

Daha az aydınlatmada kameranın beyaz dengesi bozuluyor ve fırtınalı bulutlar gri veya siyahtan daha çok maviye dönüyor. Dış mekan çekimleri, ortam ışığı düşük olduğunda da biraz görsel heyecan ve ayrıntı kaybediyor. Portre modu etkili ve kenar tanıması da iyi. Selfie kamera varsayılan olarak bir dereceye kadar güzelleştirmeye sahip, bu nedenle cildinizi aydınlatıyor ve pürüzsüzleştiriyor, ancak kolayca devre dışı bırakılabiliyor. Redmi Note 10S’yi ucuz fiyatı için alacaksanız, kamera sizi hayal kırıklığına uğratmıyor ancak biraz daha fazla harcayarak çok daha iyi kameralara sahip telefonlar alabilirsiniz.

Telefonun Artı ve Eksileri

Artıları:

Mükemmel Pil Ömrü

İyi performans

Güzel renk seçenekleri

Eksileri:

Ortalama kameralar

MIUI kararsızlığı

Yüksek yenileme hızı ekranı eksik

Alınır Mı?

Redmi Note 10S, bu fiyat aralığındaki diğer birçok cihazdan daha kapsamlı bir ekrana, daha iyi bir kamera yapılandırmasına, üstün bir yapı kalitesine ve daha iyi bir selfie kamerasına sahip. Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro arasında yer alan cihaz net bir değer önerisi sunuyor. Ayrıca performansı Redmi Note 10 Pro ile karşılaştırılabilir.

Sonuç olarak, Redmi Note 10 serisi akıllı telefonların mükemmel bir günlük deneyim sağladığı biliniyor ve Redmi Note 10S de bunlardan biri. İlgilenen bütçe dostu akıllı telefon alıcıları için harika bir fırsat diyebiliriz.