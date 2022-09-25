Redmi Note 11 Pro İnceleme

Mükemmel değere sahip Redmi Note 10 Pro‘nun başarısından sonra Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 5G‘nin başarısını artıracağını umuyor. Şu anki bütçe dostu kameralı telefon şampiyonu olan Realme 9 Pro Plus‘ı içeren Realme 9 serisinin zorlu rekabetiyle Redmi Note 11 Pro, en iyi bütçe dostu kameralı telefon unvanı için sıkı bir yarışa giriyor. Bizde bu yazımızda çoğu kişinin gözdesi Redmi Note 11 Pro‘yu detaylıca ele alıyoruz..

Tasarım

Redmi, Redmi Note 11 serisine düz kenarlı bir tasarım vererek iPhone gibi bir görünüm veriyor. Ancak plastik gövdesiyle Note 11, iPhone 13 Pro Max‘in 6,7 inç boyutunu paylaşmasına rağmen iPhone’dan çok daha hafif ve tutması daha kolay. Redmi’nin telefonu biraz ucuz hissettiriyor ancak iyi bir şekilde bir araya getirildi, bu fiyata telefonlar için her zaman bulunmayan bir şey.

Note 11 Pro 5G’nin düz kenarlarının çevresinde, Face ID ve ekran altı sensörleri olan bir dünyada bile etkin kalan yan güç düğmesi parmak izi okuyucusunu bulacaksınız. Parmak izi okuyucusu oldukça hassas görünüyor, çünkü sadece telefonu kullanmak bile sensörü tetikliyor.

Redmi’nin takıldığı bir diğer eski moda özellik, telefonun üst kenarında bulacağınız bir kulaklık girişi. Eğer kablolu kulaklık kullanmayı seviyorsanız bu iyi bir haber. Redmi, Note 11 Pro 5G için sunulan üç renk var: Grafit Gri, Atlantik Mavisi ve Kutup Beyazı. Öne çıkan bir özelliği yok ama test ettiğimiz gri model mütevazı bir şekilde iyi görünüyor.

Redmi Note 11 Pro 5G Görselleri

Ekran

Redmi Note 11 Pro 5G ile, şu anda satışta olan en iyi telefonlardan bazılarıyla eşleşen, kağıt üzerinde 120 Hz yenileme hızına sahip etkileyici 6.67 inç FHD, AMOLED ekranla geliyor. Bir dezavantajı: bu yenileme hızı uyarlanabilir değil, bu nedenle 60Hz veya 120Hz arasında manuel olarak geçiş yapmanız gerekiyor. Bu sizi daha akıcı grafikler veya daha iyi pil ömrü arasında seçim yapmaya zorluyor.

2400×1080 çözünürlük ve 20:9 en boy oranı, bunun uzun bir telefon olduğu anlamına geliyor, bu yüzden kesinlikle iki elle kullanılması gereken bir telefon, ancak bu bir kusur değil. Note 11 Pro 5G’nin ekranının en kötü yanı, etrafındaki çerçevelerin kalın olması. Yine de bol miktarda ekran alanınız var ve ekranı kapatmadan telefonu tutmanız için size biraz daha fazla alan sağlıyor, ancak bu, telefonu biraz eski moda gösteriyor.

Otomatik parlaklık devre dışı bırakılmış normal modda ekran maksimum 400 nit’in biraz üzerine ulaştığında parlaklık iyi. Cihaz, yazılım tarafından otomatik olarak tetikleniyor gibi görünen bir Yüksek Parlaklık moduna sahip ve Xiaomi, bunun tipik olarak 700 nit’e ulaştığını ve oldukça şiddetli 1200 nit’te zirveye ulaştığını iddia ediyor.

Teknik Özellikler ve Donanım

İşlemci, Redmi’nin telefonu daha ucuz yapmak için gerçekten kısıtlı tuttuğu yer diyebiliriz. Yonga seti, iPhone SE‘deki süper güçlü çip bir yana, Galaxy A53‘teki orta seviye yonga seti ile karşılaştırıldığında bile CPU ve GPU testlerinde düşük performans gösteren, düşük güçlü ancak 5G özellikli bir işlemci olan Snapdragon 695 olarak karşımıza çıkıyor

Temel Note 11 Pro, yalnızca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu, bir 2022 telefonu için çok iyi olmayabilir, ancak fazladan harcama yapmaktan çekinmezseniz, bunun iki yolu var. 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanı belirtebilir veya 1 TB’a kadar alanı destekleyecek SD kart yuvasını kullanabilirsiniz.

Ağ Bağlantıları kısmında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 özellikleriyle güncel teknolojiyi tüketicisine sunabilen Redmi Note 11 Pro 5G adından da anlaşılacağı üzere 5G şebeke bağlantısına sahip. Böylece ülkemizde kullanıma açıldığında kullanıcılar yüksek hızda interneti de bu telefon ile deneyimleyebilecekler.

Genel kullanımda performans memnuniyet verici bir şekilde verimlidir. Uygulamalar hızlı bir şekilde açılıyor ve çalışıyor, menülerde ve çeşitli ekranlarda gezinmek hızlı ve bazen daha pahalı cihazlarda görülen gecikme bile olmaz.

Asphalt 9 gibi grafiksel olarak ağır oyunları oynamak herhangi bir sorun yaratmaz ve otuz dakikalık bir oynamadan sonra bile arka yüzeyi rahat bir şekilde serin kalıyor. Dürüst olmak gerekirse, bu günlerde pazarın bu sektöründe durgun bir telefon bulmak zor, bu da sadece sosyal medyayı kullanmak, arkadaşlara mesaj atmak, müzik dinlemek için büyük paralar harcamak istemeyenler için iyi haber. Bunlar bir telefondan beklediğiniz türden şeylerse, Note 11 Pro 5G tam size göre.

Performans

Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro’daki Snapdragon 732G‘den şaşırtıcı bir geri adım olan MediaTek’in Helio G96 yonga setini kullanıyor. TSMC’den 12nm FinFET üretim sürecinde üretilmiştir. Helio G96, 2.05GHz’de saat hızına sahip iki yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeğine ve 2.0GHz’de çalışan altı enerji verimli Corext-A55 çekirdeğine sahip olağan sekiz çekirdekli CPU’ya sahiptir.

Helio G96 yonga seti, çift çekirdekli Mali-G57 GPU’ya sahiptir. Önceki G9x yongalarından farklı olarak, burada dört çekirdekli yerine çift çekirdekli bir konfigürasyona sahibiz ve bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 120Hz yenileme hızını destekliyor, ancak oyunlarda 120 fps’ye ulaşabilecek mi emin değiliz.

Son olarak, Redmi Note 11 Pro, hem LPDDR4X RAM hem de UFS 2.2 depolama – 6GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 128GB ve 8GB RAM + 128GB ile üç konfigürasyonda mevcuttur.

Her zamanki ölçütleri koştuk ve puanlar geldi.

İşlemci performansı Geekbench testlerine göre Redmi Note 10 Pro ile aynı, yani burada bir iyileştirme yok. Ayrıca Note 11 Pro 5G modelinden ve Çin Redmi Note 11 Pro’dakiyle aynı olan Realme 9 Pro+ Dimensity 920 işlemciden daha yavaştır.

GeekBench 5 (çok çekirdekli)

GeekBench 5 (tek çekirdekli)

GPU puanları, daha düşük bir orta sınıf akıllı telefon için yeterli olsa da, ortalamanın altında. Rakiplerin çoğu, daha yeni ve daha güçlü yonga setleri sayesinde daha iyi grafikler sunuyor. Daha da kötüsü, GPU performansı önceki Note 10 Pro modelinden daha zayıf.

Son olarak ve oldukça beklenen bir şekilde, AnTuTu testleri Redmi Note 11 Pro puanlarını grafiğin altına yerleştirdi ve Redmi Note 10 Pro’dan bu yana daha kötü performans gösterdi.

AnTuTu 8

Yüksek daha iyidir

AnTuTu 9

Yüksek daha iyidir

Ve her zamanki CPU ve GPU stres testlerimizi gerçekleştirdik. En yüksek yük altındaki işlemci performansı oldukça garip çıktı ve çeşitli durumlarda %69’a kadar düşmeyi ve ardından %100’e kadar çıkmayı başardı. Bu arada, GPU kararlılığı %99,6, mükemmel bir değer.

Redmi Note 11 Pro asla ısınmaz, hatta ne olursa olsun kasası da oda sıcaklığında kalır.

Redmi Note 11 Pro, çoğunlukla pürüzsüz UI performansı sağlar, ancak 120 fps, bazı arka plan görevi, bildirim veya diğer işlemler araya girdiğinde her zaman kararlı değildi. Çok fazla kaydırma yapıldığında bazı küçük gecikmeler/kekemeler farkettik.

Teorik olarak yüksek yenilemeli oyun oynamak mümkündür, ancak gerçek hayatta sorunsuz bir oyun deneyimi için epeyce ince ayar yapmanız gerekecek, bu da grafik kalitesini ve/veya çözünürlüğü düşürmek anlamına geliyor.

Günün sonunda, Redmi Note 11 Pro, oyun güçlü tarafı olmasa bile iyi bir genel deneyim sunuyor. Ancak Redmi Note 10 Pro’dan daha yavaş olması ve rakiplerinin çoğundan beklenenden biraz daha yüksek fiyata satılması, tam tersine yeni Redmi Note lehine çalışmıyor.

Kamera

Redmi Note 11 Pro 5G üç arka kamera sunuyor: 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör. Redmi, iPhone SE’ye ve tek arka kamerasına göre önemli bir piksel avantajına sahip olsa da, bir barın ön tarafının bu çekimi iPhone’un kamerasından çok daha iyi görünüyor.

Redmi’deki 108MP kamera tam çözünürlükte çekim yapabilmesine rağmen, varsayılan olarak 12MP piksel gruplu çekimler yapıyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G’nin ana kamerası diğer iki kameradan daha iyi. Xiaomi’nin Redmi Note 10 Pro’su üç iyi kamerayla kazanıyor: ana, ortalamanın üzerinde 16MP ultra geniş ve sınıfındaki diğer tüm makro kameraları iyileştiren muhteşem 5MP telemakro.

Bu kameranın ikincil kameraları standart. 8MP ultra geniş ve zayıf 2MP makro elde edersiniz. Tüm ultra düşük çözünürlüklü makrolarda olduğu gibi, kötü fotoğraflar çekiyor. Elbette yakına odaklanabilirsiniz, ancak ayrıntılar o kadar düşük kalitede işleniyor ki makro fotoğrafçılığı değerli kılan göz kamaştırıcı etkiyi elde edemezsiniz.

Pil ve Şarj Hızı

5000 mAh oldukça iyi bir pil ömrü sunan telefonun şarj dayanıklılığı da son derece iyi. Nitekim telefonu gün boyu aktif olarak kullanırsanız, gece hala yüzde 35 oranında şarjının olduğunu görmeniz mümkün, ancak tabii ki bu kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Şarj hızı ise gerçekten müthiş. Telefonu 67W gücünde şarj ediyorsunuz ve bunun sonucunda da 15 dakika içinde yüzde 48, yarım saat içinde ise yüzde 75’ini doldurabiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olma süresi ise sadece 57 dakika sürüyor. Öte yandan bu telefonda kablosuz şarj arayanlar yine üzülecekler. Bu seviyedeki pek çok telefon gibi Redmi Note 11 Pro da kablosuz şarjı desteklemiyor.

Telefonun Artı ve Eksileri

Artıları:

+Geniş 120Hz ekran

+Güçlü pil ömrü

+67W şarj

+Uygun fiyat

Eksileri:

-Android’in eski sürümüyle geliyor

-Düşük bütçeli bir işlemcisi var

-Düşük makro kamera

Alınır Mı?

Güzel bir yüzeye sahip bir telefon istiyorsanız alın;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, cam arkası olan en uygun fiyatlı telefonlardan biri. Yansımaları yok eden ve kaygan camdan daha pürüzsüz hissettiren mat buzlu tarzı bir kaplamaya sahip güzel bir cama sahiptir. Muhtemelen birlikte verilen kılıfı kullanmalısınız, ancak tamamen plastik telefonların ucuz göründüğünü düşünüyorsanız, bu iyi bir seçenektir.

Medyayı önemsiyorsanız alın;

Büyük bir OLED ekran ve kaliteli stereo hoparlörl Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G’yi Netflix ve YouTube’dan video akışını sevenler için iyi bir seçim haline getiriyor. Tek eksisi HDR’yi desteklemiyor, ancak ‘içerik’ için iyi bir telefonun temellerini sağlıyor.

Redmi Note 11 Pro Fiyatı