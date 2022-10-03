Redmi Note 11 İnceleme

Xiaomi, son birkaç yılda Redmi ve Poco markalarıyla uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında bir akım başlattı ve sık sık şaşırtıcı yüksek kaliteli bileşen kombinasyonlarını düşük bir fiyata tedarik etti. Redmi Note 11, bu belirli alt markaların 2022’deki ilk çabasını işaret ediyor. Bunu yapma sürecinde, birkaç önemli şekilde Redmi Note 10‘dan da yüksek bir konuma geliyor.

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Tasarım

Geçen yılki Redmi Note 10 ailesi, ‘sade ama nispeten klas’ olarak özetlenebilecek tasarımından etkilenmişti. Genellikle ucuz bir telefonun tasarımını, ekranda açıkça görülen ucuz öğelerin sayısına göre değerlendirebilirsiniz. Bu cephede, Redmi Note 11 de iyi çalışmaya devam ediyor. İkna edici metal efektli çerçeveden yumuşak dokunuşlu plastik arka kısma kadar tüm malzemeler mat. Kamera modülü, geçen yılki modelden biraz daha az ayrıntılı, daha sade bir yaklaşımı yansıtıyor, ancak bunun kötü bir karar olduğunu söyleyemeyiz.

159,9 x 73,9 x 8,1 mm boyutları ve 179 gram ağırlığı ile Note 11 tam olarak ele oturuyor. Daha ucuz telefonlarda verilenlerden çok uzak olan IP53 derecesi ile de cesaret verici bir şekilde sağlam olduğunu da belirtelim.

Cihazın üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişinin de olduğunu görmek güzel. Çoğu kişi hala kablolu kulaklık kullanırken, Redmi geleneğini sürdürerek kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatmaya çabalıyor.

İncelediğimiz model, aynı anda hem göz alıcı hem de ince olmayı başaran oldukça güzel görünümlü bir Grafit Gri renkte geldi. Biraz daha hareketli bir telefon tercih ederseniz İnci Beyazı ve Yıldız Mavisi renklerindeki Redmi Note 11’i alabilirsiniz, ancak bizim için en çekici olan gri renkti.

Telefonu şarj etmek veya başka bir cihaza veri aktarmak için alt kısımda bir USB-C yuvası var. Telefona baktığınızda ses düğmeleri ve güç düğmesi sağ tarafta ve güç düğmesinin içine yerleştirilmiş, kullanışlı bir parmak izi sensörü de var.

Ekran

Belki de Redmi Note 11’de en öne çıkan bileşen ekran diyebiliriz. Note 11, 6.43 inç ve FHD+ bir ekrana sahip. Dikkat çekici olan, bu fiyat noktasında daha yaygın olan sıkıcı LCD panel türü değil de canlı bir AMOLED ekranı olması.

Xiaomi, içeriğin etkinleştirildikten sonra hoş ve sorunsuz bir şekilde kaymasını sağlayan 90Hz maksimum yenileme hızıyla pürüzsüzlükten de ödün vermedi. Bu cephede, geçen yılki 60Hz’de takılı kalan Redmi Note 10’a göre doğrudan bir gelişme var.

Genel iç mekan koşullarında, otomatik parlaklık devre dışı bırakıldığında, 425 nitlik tepe parlaklığı kaydedildi. Xiaomi, yüksek parlaklık modunda 700 nit’e ve doğrudan güneş ışığı ile otomatik parlaklık koşullarında 1000 nit’e kadar çıkacağını iddia ediyor.

Dikkati dağıtan tek şey, ekranın ortasındaki ve çoğunlukla uzak duran delikli kamera diyebiliriz. Söylediğimiz gibi, çerçeveler güzel ve ince, alt çene ile bunun daha pahalı bir orta sınıf veya hatta amiral gemisi akıllı telefon gibi göründüğünü belirtebiliriz.

Teknik Özellikler ve Donanım

Redmi Note 11 MIUI 13 çalıştırır, Android 11 tabanlı ve özel bir yuvaya sahip microSD kart (1000 GB’a kadar) ile genişletilebilen 64 GB, 128 GB dahili depolamayı da beraberinde getiriyor. Redmi Note 11, Nano-SIM kartları kabul eden bir çift SIM (GSM ve GSM) cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11’deki bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth v5.00, Kızılötesi, USB Type-C, 3G ve 4G (bazı LTE tarafından kullanılan Band 40 desteği ile) bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula/manyetometre, jiroskop, yakınlık sensörü ve parmak izi sensörü var.

Burada dikkate değer bir ihmal 5G’sinin olmaması diyebiliriz. Redmi Note 11 size üst düzey ağ bağlantısı sağlamıyor, bu yüzden bu sizin için önemliyse başka bir telefona bakınmanızda fayda var.

Redmi Note 11, denemeler özellikle etkileyici olmasa da, denediğimiz tüm uygulamaları ve oyunları gayet iyi çalıştırabildi: Geekbench 5’te cihaz 377 (tek çekirdekli), 1,625 (çok çekirdekli) puanları aldı.

Redmi Note 11, fiyatına uygun özelliklere sahip bir Qualcomm Snapdragon 680 işlemciyle geliyor. Performans konusunda hakikaten iyi iş başarsa da bazı oyunlarda biraz gecikme olduğunu dile getirmekte fayda var.

Performans

Uygun fiyatlı akıllı telefon sahnesi sürekli olarak gelişiyor ve bunu son birkaç yılda sıçramalar ve sınırlar içinde, kullanıcının yararına yaptı. Redmi Note 11, 6.000 TL’nin altında bir cihazdır ve hala 90Hz AMOLED ekran, stereo hoparlörler, iyi bir kamera kurulumu ve saygın bir 33W’da şarj olan büyük bir 5.000 mAh pil gibi özellikler sunar. Öyle olsa bile, söylendiği gibi, bir şeyler vermek zorunda ve bu özel durumda, Snapdragon 680 yonga seti tartışmasız Redmi Note 11’in en zayıf parçalarından biri.

Yüzeyde Snapdragon 680 (SM6225) modern bir çiptir. 2021’in 4. çeyreğinde piyasaya sürüldü ve mevcut ve verimli bir TSMC 6nm mimarisi üzerinde yapıldı. Bununla birlikte, diğer bazı özelliklerini ayrıntılı olarak okumaya başladığınızda, bazı önemli tavizler ortaya çıkmaya başlar. Birincisi, dört “büyük” Kryo 265 Altın çekirdeği, 2016’da ARM Cortex-A73’ü temel alırken, “KÜÇÜK” Kryo 265 Gümüş çekirdekleri için Cortex-A53 tabanı 2012’de tanıtıldı. Birkaç nesil eski ve gerçekten daha güçlü ve yeni CPU çekirdeklerine ayak uyduramıyor.

Ardından, 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü ekranıyla Redmi Note 11’de neredeyse desteklenen maksimum 2520 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sınırında çalışan eski bir kit parçası olan Adreno 610 GPU var. Bu, performansı için yeterli bir gösterge olmalıdır. 90Hz yenileme hızını nasıl yönettiğini veya 90 fps’ye yakın herhangi bir yerde nasıl olduğunu merak ediyoruz. Redmi Note 11’in yalnızca 1080p video çekimi ile sınırlı olmasının nedeni de bu işlemci olduğunu belirtelim.

Quick Charge 3+ desteği de biraz eski, ama yine de çok hızlı, ayrıca Redmi Note 11, Power Delivery 3.0’ı da destekliyor, bu yüzden burayı pas geçebiliriz. Telefonda Bluetooth, NFC, GPS, IR blaster gibi oldukça modern bağlantı da yer alıyor.

Eksiksiz olması adına, bu testleri 4 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB UFS 2.2 dahili depolamaya sahip Redmi Note 11 temel biriminde çalıştırıyoruz.

Bazı saf CPU yükleri ve GeekBench ile işleri başlatalım. Snapdragon 680 burada oldukça iyi durumda. MediaTek G80 veya G95 ile karşılaştırılabilir performans bekleyebilirsiniz. Baktığınız yüklere bağlı olarak Dimensity 700 veya 720’den çok uzakta değil.

GeekBench 5 (çok çekirdekli)

GeekBench 5 (tek çekirdekli)

Bir yan notta, Redmi Note 11’in aynı Snapdragon 680 yonga setine sahip Redmi 9i’ye çok benzer bir puan aldığını görmek güzel.

Bu, GPU çalıştırmaları ve bellek ve depolama üzerindeki testler de dahil olmak üzere çeşitli testlerin karışımıyla bileşik kıyaslama AnTuTu için geçerlidir. Paketin ortasında bir sonuç çok kötü değil, ancak biraz daha eski veya biraz daha pahalı cihazlara gitmeye istekliyseniz, genel olarak çok daha iyi performans elde edebilirsiniz.

AnTuTu 8

AnTuTu 9

Adreno 610 GPU, 2022 cihazında oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Fiyat aralığındaki hemen hemen tüm diğer donanımlar tarafından eziliyor.

GFX Aztek ES 3.1 High (onscreen)

Ve bir başka önemli olumlu notta, bazı ham performans eksikliklerine rağmen, Redmi Note 11, MIUI 13’ü sorunsuz bir şekilde çalıştırırken hiçbir zaman sorun yaşamadı. Günlük görevleri yaparken ve sosyal ağlar ve üretkenlik uygulamaları gibi şeyleri çalıştırırken neredeyse hiç kekemelik olmadan yavaşlamalar çok azdı.

Burada Xiaomi için bahane üretmeyeceğiz; Redmi Note 11 hiçbir şekilde güçlü bir cihaz değil. Bazı yönlerden, selefi Redmi Note 10 kadar güçlü bile değil. Paranızın karşılığında başka yerlerde çok daha iyi rakamlar alabilirsiniz. Yine de, telefonunuzda çok fazla oyun oynamayı düşünmüyorsanız, bu performans eksiklikleri neredeyse o kadar belirgin veya anlaşma bozucu değil.

Kamera

Redmi Note 11, görünüşte dörtlü bir kamera sistemi ile donatılmış. Pratik açıdan, bu sensörlerden sadece ikisi, çok fazla dolgu işlevi gören bir çift 2MP sensörle (biri derinlik için, biri makro için) harika bir kullanıma sahip.

Ana kamera, 8MP ultra geniş tarafından desteklenen f/1.8 açıklığa sahip 50MP genişliğinde bir sensör. Redmi Note 11S ve 11 Pro 5G, 108Mp ana sensörlere sahip.

Ultra geniş 8MP’ye geçtiğinizde ayrıntı ve denge önemli ölçüde düşüyor ve ton büyük ölçüde değişiyor. Yine de, tamamen gerçekleştirilmiş, ustalıkla dengelenmiş ultra geniş bir deneyim elde etmek için genellikle çok daha fazla para harcamanız gerekiyor. Telefon 2x yakınlaştırılmış çekim yapıyor. Ancak bu çekimler ana sensörden farklı bazı hataları da beraberinde getirebiliyor.

Ultra geniş için görece megapiksel eksikliğine işaret etmek kolay, ancak basit gerçek şu ki, birçok uygun fiyatlı telefon tamamen ultra geniş bir kameradan vazgeçiyor. Ana kamera, ışıklar biraz daha kısık hale gelir gelmez zorlanıyor ve Gece modu, grenli bir karmaşa olan çekimler sağlıyor. Ama genelde biraz düşük fiyatlı telefonların hepsinde aynı durum var.

Bu fiyata uygun fiyatlı telefonlar nadiren geceleri harika fotoğraflar çekebilir ve Redmi Note 11 bu geleneği devam ettiriyor: mevcut ışık yoksa veya çok az varsa, muhtemelen aradığınız fotoğrafı elde edemiyorsunuz.

Ultra geniş mod ise daha kullanışlı, ancak çekimin renklerini değiştirme eğiliminde ve daha yakından bakıldığında görüntüler biraz bulanık görünmeye başlıyor. Redmi Note 11’deki kameralar hakkında çok olumsuz konuşmak istemiyoruz, ancak bu sahiden çok iyi bir kameraya ihtiyaç duyan insanlar için bir telefon değil.

Pil ve Şarj

Redmi Note 11, 5000 mAh kapasiteli bir pile sahip. 6 saat 50 dakikalık ekran süresi içeren 14 saatlik uzun bir günlük yoğun kullanım, telefonun şarjını yaklaşık %40’a düşürdü. Bu mükemmel bir sonuç ve telefonun iki tam günlük ‘normal’ kullanım için iyi olduğu anlamına geliyor.

Normal PCMark Work 3.0 pil kıyaslamasında Redmi Note 11, 11 saat 35 dakika boyunca iyi bir performans sergiledi. Bu da telefonu, 10 saat 36 dakikada Moto G31 ve Realme 8’in üstüne, 15 saat 48 dakikada Poxo X3 NFC’nin altına yerleştiriyor.

Bugünlerde neredeyse tüm Xiaomi alt markalarından beklediğimiz gibi, Redmi Note 11 şarjlı ürünlerle geliyor. 30 dakikada %0’dan %58’e çıkaran 33W kablolu şarj cihazıyla birlikte geliyor. Yani bu, telefon bir saatten kısa bir sürede %100’e kadar çıkıyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Pürüzsüz 90Hz AMOLED ekran

Muhteşem pil ömrü

Parmak izi sensörü

Fiyat performans uygunluğu Eksileri Performans yavaş olabilir

5G desteği yok

Ortalama kameralar

Alınır Mı ?

Pil ömrü sizin için önemliyse alabilirsiniz:

İçine takılmış 5.000 mAh kapasiteli bir pil ile, kablosuz şarj olmasa da, telefonu şarj etmeden önce bir gün ve ardından bir süreyi kolayca geçirebilirsiniz.

İyi bir ekrana sahip olmak istiyorsanız alabilirsiniz:

Redmi Note 11’in beklediğinizden daha fazlasını sunduğu bir başka alan da ekran: 6.43 inçlik AMOLED ekranı canlı, net ve bakması zevklidir.

Redmi Note 11 Fiyatları