Redmi Note 11 Pro Plus Ön İnceleme

Geçen ay en büyük lansmanlardan biri Redmi Note 11 Pro Plus oldu. Redmi Note serisi, genç nesil arasında her zaman son derece popüler oldu. Fiyat performans telefonları arasında yer alan; yeni Redmi Note 11 serisi, şimdiden çok satıyor.

Serinin en üst modeli olan Redmi Note 11 Pro Plus’ın öne çıkan özelliği ise; 120W HyperCharge desteği oldu. Bu özellik genellikle üst düzey telefonlarda olduğu için; Redmi Note 11 Pro Plus’ı bir amiral gemisi katili yapıyor. Gelin bu harika telefona şöyle bir göz atalım.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus, özellikle kamera modülüne baktığınızda tanıdık bir tasarımla geliyor. Ancak daha yakından incelediğimizde, önceki nesil modelle tam olarak aynı tasarım olmadığını fark edeceksiniz. Kamera modülü daha büyük sensörler alıyor ve sayıları da arttı. Ancak genel olarak, öncekilerle aynı Redmi Note serisi havasına sahip.

Yeni Redmi modelinin arkası iPhone modelleri gibi daha düz; ama tabii ki o kadar kaliteli bir his vermiyor. Arka kısım AG buzlu camdan yapılmış ve Redmi Note 10 Pro’dan daha iyi bir doku hissi veriyor.

Note 11 Pro Plus, işlevsellik açısından da son derecr iyi. Yalnızca NFC, IR blaster ve stereo çift hoparlör ile donatılmamış; aynı zamanda bir X ekseni lineer motora ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip. SIM tepsisi de MicroSD kartı destekliyor. Tasarım ve işlevsellik açısından Note 11 Pro Plus, gerçekten de 10 Pro’ya kıyasla iyi bir yükseltme.

Redmi Note 11 Pro Plus , fiyat aralığındaki en iyilerden biri olan 120Hz yenileme hızına sahip yeni bir Samsung AMOLED panele sahip. Bir HDR video oynatmayı denedik ve genel deneyim, mükemmel kontrastlarla önceki modelden çok daha iyiydi.

Ancak, 10 Pro’da bulunan en yeni nesil Corning Gorilla Victus Glass yerine artık bir Corning Gorilla Glass koruma var. İlk bakışta bu ekranın mükemmel olduğunu söyleyemeyiz, ancak uygun fiyatlı bir telefon için gerçekten iyi bir ekran.

JBL stereo hoparlörler de bu fiyat aralığındaki bir telefon için iyi ses veriyor. Ve elbette, 120W şarj, son derece işe yarıyor. %76’ya şarj olması sadece 10 dakika sürüyor, bu da pratikte size bir günlük kullanım süresi vaat ediyor.

Telefonun performansına, piline ve tabii ki kameralarına detaylı incelememizde daha yakından bakacağız. Ancak şimdilik, Redmi Note 11 Pro Plus ön incelememizin sonuna geldik.

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