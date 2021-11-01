Redmi Note 11 Serisi Satış Rekorları Kırıyor!

Birkaç gün önce Xiaomi destekli Redmi, yeni nesil Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlarını anavatanı Çin’de piyasaya sürdü. Telefon serisinde Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus var.

Yeni piyasaya sürülen Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlar; bugün Çin’de satışa çıktı ve şirket ilginç rakamlar ortaya çıkardı. Sadece bir saat içinde Redmi Note 11 serisinin 500.000’den fazla sattığını iddia ediyor.

Sadece bu değil. Xiaomi, Double 11 satışına başladıktan sadece 1 dakika 45 saniye sonra; 2 milyar yuan değerinde ürün satmayı başardığını da açıkladı. Ayrıca, satış tutarının yaklaşık 52 dakika 11 saniyede; iki katına çıkarak 4 milyar yuan’a ulaştığını da sözlerine ekledi.

Bu arada Redmi Note 11, 90Hz ekran yenileme hızına ve 2400×1080 piksel FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.6 inç LCD ekrana sahip. Öte yandan iki Pro modeli, 120Hz yenileme hızına ve 2400×1080 piksel FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.67 inç Samsung AMOLED ekran vaat ediyor.