Redmi Note 11S Lansmanı Yapıldı

Günümüzün popüler akıllı telefon markalarından Redmi, hem ülkemizde hem de dünya da büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 11S için bir lansman düzenlendi. Önümüzde ki haftalarda Redmi Note 11S’in satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Genellikle uygun fiyatta akıllı telefon çıkaran Redmi, yeni gözdesi olan Note 11S için bir lansman düzenledi. Cihaz hakkında resmi açıklamalar olmasa da Note 11’e benzer bir takım özellikle beraber geleceği tahmin ediliyor. Ancak kamera yapısı hakkında bir takım bilgileri öğrenmiş durumda.

Özellikle sızan bilgiler arasında 90 Hz bir ekran tazeleme hızı dikkatleri çekti. Ayrıca kamera konusunda elimizde çok detaylı bilgiler yer alıyor. Ana kamerasını 108 MP olacağı, 8 MP ultra geniş ve makro çekim kameraları ile beraber gelecek. Ayrıca Selfie kamerası ise 13 MP olacak.

Redmi Note 11S modelinde kullanılacak olan 108 Megapiksel sensör, Redmi 40 Pro+ amiral gemisindeki sensörün aynısı olacak. 1/1.52 inç dış tabana sahip bu sensör, oldukça iyi görüntüler sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde Note 11S hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız. Şu an için net bir fiyat açıklaması yapılmadı.

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