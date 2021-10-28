Redmi Watch 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi bugünki Redmi 11 serisi tanıtımıyla dünyayı yıktı geçti. Ünlü şirket, dört gözle beklenen Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus‘ın yanı sıra; Redmi Watch 2’yi de görücüye çıkardı.

Redmi Watch 2

Xiaomi’nin yeni saati Redmi Watch 2 (M2102W1); bir önceki model gibi bir polikarbonat (plastik) yapıya sahip. Ancak, 320 x 360 piksel çözünürlük, daha büyük ve daha iyi 1,6 inç AMOLED ekranı var.

Saat, 125 ~ 205m TPU kayış ile geliyor. Ürün, kayışsız olarak 39,1 x 34,4 x 9,98 mm boyutlarında ve kayışla birlikte; yalnızca 31 gram ağırlığında. 5 ATM suya dayanıklı ve yüzme takibi özelliği de var. Bu arada otomatik algıya sahip; 117 spor modu sunuyor.

Ayrıca cihaz, piyasadaki diğer bütçe akıllı saatler gibi bir RTOS vaat ediyor. Bu, bir akıllı saat adı altına gizlenmiş bir fitness takipçisi olduğu anlamına geliyor.

Bluetooth 5.0 üzerinden akıllı telefonlara (Android 5.0+, iOS 10.0+) bağlanabiliyor. Optik kalp atış hızı sensörü, kan oksijen seviyesi izleme için bir SpO2 sensörü; ivmeölçer, jiroskop ve otomatik parlaklık için ortam ışığı sensörü gibi tüm gerekli sensörlere sahip.

En uygun fiyatlı giyilebilir cihazların aksine; doğru aktivite takibi için GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO) ile birlikte gelir. Ayrıca seyahat geçişleri ve erişim kontrolü için NFC’ye sahip.

Diğer özellikler 100’den fazla saat yüzü, uyku takibi; stres izleme, adet döngüsü takibi, nefes egzersizi, Xiao AI cihaz kontrolleri ve daha fazlasını içeriyor.

Son olarak, Redmi Watch 2, birlikte verilen bir manyetik şarj cihazıyla şarj olan; 225 mAh pil ile geliyor. Marka, normal kullanımda 12 gün; yoğun kullanımda 7 gün ve GNSS aktivite takibinde 18 saat dayanıklılık iddia ediyor.

Saat, Elegant Black, Space Blue ve Ivory White adlı üç renkle geliyor. Ayrıca Pine Needle Green, Light Brown Tea ve Cherry Blossom Powder adlı; üç de kayış rengi tercih edebiliyor. Redmi Watch 2’nin fiyatı 62 dolar.