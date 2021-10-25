İşte Redmi Watch 2’nin Fiyatı – Pahalı Mı ?

Xiaomi, 28 Ekim’de Çin’de şirketin Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlarını tamamlayacağı; bir lansman etkinliği planladı. Marka, yeni telefonlarının yanı sıra aynı etkinlikte yeni Redmi Watch 2‘yi de tanıtacak.

Şimdiye kadar şirket, cihazla ilgili birkaç özellik hakkında bilgi verdi. Yine de fiyatlandırma ayrıntıları gizliydi. Ancak son haberler, Redmi Watch 2’nin fiyatını ortaya çıkardı.

Redmi Watch 2, kabaca 63 dolar fiyata sahip olacak. JD.com üzerinden çıkan bu fiyat etiketi, ürünün henüz tanıtılmadığını da gösteriyor. Bu arada Redmi, Watch 2’nin daha büyük ekran-gövde oranına sahip 1,6 inç AMOLED ekranla geleceğini doğruladı.

Karşılaştırma için, geçen yıl piyasaya sürülen orijinal Redmi Watch, daha küçük 1.4 inç LCD panele sahipti. İsmine rağmen bu cihaz öncekine benzer bir akıllı saat değil. Bir fitness takipçisi olmasını bekliyoruz. Piyasadaki diğer benzer ürünler gibi özelleştirilmiş bir RTOS sürümü çalıştırıyor olabilir.

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