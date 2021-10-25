Redmi Note 11 Pro, Dimensity 920 İşlemciye Sahip Olabilir!

21091116C ve 21091116UC model numaralarına sahip iki Xiaomi cihazı bugün Geekbench kıyaslama sitesinin veri tabanında ortaya çıktı. Her iki model de yakında çıkacak olan Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlara ait olacak. Her iki modelin de Geekbench listeleri, aynı Dimensity yonga setinden güç aldıklarını gösteriyor.

21091116C ve 21091116UC’nin Geekbench listeleri, bunların Pissarro ve PissaroPro olarak kodlandığını gösteriyor. Muhtemelen, iki telefon da yaklaşan Redmi Note 11 serisine ait olacak.

Listelerin kaynak kodu, çip etiketlerinin Mali-G68 MC4 grafikleriyle birlikte olduğunu gösteriyor. Bu ipuçları, her iki modelin de Dimensity 920 yonga setinden güç aldığını gösteriyor. Geekbench listeleri ayrıca her iki modelin de 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu da belirtiyor.

Yukarıda bahsedilen akıllı telefonlar, geçen ay 3C sertifika platformlarında da ortaya çıktı. 3C listeleri, 21091116C‘nin 67W hızlı şarjı destekleyebileceğini, 21091116UC’nin ise 120W hızlı şarj ile geldiğini ortaya koydu. Her iki modelin de nihai isimlerini bilmek için daha fazla raporun gelmesini bekliyoruz.

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