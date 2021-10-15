Redmi Note 11 Serisinin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Xiaomi, Double Eleven (11 Kasım) alışveriş festivalinden hemen önce Note 11 serisini görücüye çıkaracak. Güvenilir bir kaynak, telefonların teknik özelliklerini gözler önüne serdi.

Redmi Note 11 5G’nin 120Hz yenileme hızını destekleyen bir LCD panele sahip olmasını bekliyoruz. Fotoğraf için 13 megapiksel ön kamera ve arkada 50 megapiksel kamera sunacak. Dimensity 810 işlemciyle gelmesini bekliyoruz.

Redmi Note 11, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içerecek. 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi; modellerle satışa çıkacak. Kaynak, bu modelin 186 dolar ve 248 dolar olarak fiyatlandırılabileceğini tahmin ediyor.

Redmi Note 11 Pro 5G’nin 120Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekranla gelmesini bekliyoruz. Önde 16 megapiksel kamera ve arkada 108 megapiksel kamera var. Bu cihaz da Dimensity 920 yonga seti ile gelecek.

Note 11 Pro, 67W hızlı şarjı destekleyebilen 5.000mAh pil ile gelecek X ekseni lineer motor, JBL destekli stereo hoparlör ve NFC gibi başka özellikler vaat edecek. 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Telefon 248 ile 279 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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