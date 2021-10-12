Müjde Geldi – Redmi Note 11 Serisi Bu Ay Tanıtılabilir!

Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, yeni akıllı telefon serisinden bahsetti. Yetkili, Note 11 serisinin lansmanına dair bilgileri Weibo hesabında paylaştı.

Sosyal medya gönderisinde yönetici, bu ayın “çok yoğun” olacağını belirtti ve bu da Çinli teknoloji devinin yeni bir ürün lansman konferansına ev sahipliği yapmayı hedeflediğini gösteriyor. Ayrıca Lu Weibing, Note 10 serisi lansman konferansı sırasında kendisinin bir görüntüsünü de paylaştı. Başka bir deyişle, yönetici Note 11 serisinin bu ayın sonunda duyurulabileceğini ima ediyor.

Redmi Note 11 serisiyle ilgili net bilgiler henüz bilinmese de telefonların konsept tasarımları gün yüzüne çıktı. Bu tasarıma bakılınca, Redmi Note 11 Pro; Note 10 Pro‘ya benziyor. Ancak Note 10 Pro ile Note 11 Pro arasındaki fark arka panelde diyebiliriz.

Arka tarafta kamera modülü de, panelin sol bölgesine dikey olarak yerleştirilmiş ‘5G’ ile birlikte ‘Redmi’ markası var. Sol üst köşede üçlü kamera kurulumuna sahip, iki büyük görüntü sensörü yer alıyor.

Başka bir deyişle, ilk iki kamera aynı sensör vaat ediyor. Üçüncü kameranın ise siyah beyaz/makro sensörle gelmesini bekliyoruz. Tam kamera özelliklerini şu an bilmiyoruz. Cihazın arka tarafında Samsung tarafından yapılmış 200 megapiksel bir sensör var.

Ayrıca bkz: İşte Redmi Note 11 Pro’nun Konsept Tasarımı