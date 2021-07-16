İşte Redmi Note 11 Pro’nun Konsept Tasarımı

Redmi Note 11 Pro 5G‘nin piyasaya sürülmesine hala aylar varken, akıllı telefon için yeni bir konsept ortaya çıktı ve bu da bize cihazın nasıl görünebileceğine dair bir fikir veriyor.

LetsGoDigital, resmi YouTube kanalında da yeni bir video yayınlayan grafik tasarımcı Technizo Concept ile işbirliği yaptı. Bu videoda Çinli teknoloji devinin Note 11 Pro 5G konsept görünümü paylaşıldı.

Önden bakıldığında Redmi Note 11 Pro, merkez hizalanmış bir delikli selfie kamera ve her tarafında dar çerçevelerle çevrili bir ekran ile cihaz Note 10 Pro‘ya oldukça benziyor. Ancak Note 10 Pro ile Note 11 Pro arasındaki fark arka panelde açıkça görülüyor.

Arka tarafta, kamera modülü de, panelin sol bölgesine dikey olarak yerleştirilmiş ‘5G’ ile birlikte ‘Redmi’ markası görülüyor. Sol üst köşede üçlü kamera kurulumuna sahip, iki büyük görüntü sensörü yer alıyor.

Başka bir deyişle, ilk iki kamera aynı sensöre sahip olabilir ve üçüncü kamera ise siyah beyaz/makro sensör olabilir. Tam kamera özellikleri şu an için bilinmemekle birlikte, cihazın arka tarafında Samsung tarafından yapılmış 200 megapiksel bir sensöre sahip olması muhtemel.