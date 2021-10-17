Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro teknik özellikleri sızdırıldı

Henüz Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro hakkında pek bir şey duymadık, Pro modeli için 120W şarjı ima eden yakın tarihli bir sızıntı dışında. Weibo‘daki yeni, oldukça itibarlı bir kaynağa göre, iki telefon aslında piyasaya sürülmeye çok yakın ve Bekarlar gününden (11 Kasım) önce, muhtemelen alışveriş çılgınlığını yakalamak için tam zamanında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak, iddia edilen bazı özellikleri de paylaştı. Redmi Note 11 Pro ile başlayalım. 120Hz OLED ekran ve Dimensity 920 yonga setinin yanı sıra 6GB RAM, 128GB depolama veya 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor. Bunların sırasıyla yaklaşık 248$, 279$ ve 311$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Az önce bahsettiğimiz 120W şarj söylentisi, Redmi Note 11 Pro‘nun 67W şarj edebilen 5.000 mAh pile sahip olacağını iddia eden yeni sızıntı tarafından tartışılıyor. Açıkçası bu, 33W gücüyle ve Çin’e özel Redmi Note 10 Pro ile mükemmel bir uyum içinde olan mevcut Redmi Note 10 Pro’ya göre daha inandırıcı bir yükseltme gibi görünüyor.

Bahsedilen diğer özellikler arasında JBL stereo hoparlörler, NFC yer alıyor. Kameralar için Redmi Note 11 Pro’nun sızıntıda bahsedilmeyen diğer ek kameraların yanı sıra 108MP ana kameraya ve 16MP selfie’ye sahip olduğu söyleniyor.

Normal Redmi Note 11‘e geçiyoruz. 120Hz LCD ekrana, Dimensity 810 yonga setine, 6GB veya 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor. Fiyatlandırma sırasıyla yaklaşık 186$ ve 248$ olarak belirlendi. Büyük kardeşi gibi, Redmi Note 11 de 5.000 mAh pil alıyor, ancak şarj 33W ile sınırlı. İddiaya göre kameraların arkasında 50 MP’lik bir ana kamera ve 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.