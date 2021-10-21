Redmi Watch 2, AMOLED Ekrana Sahip Olacak

Xiaomi’nin yeni akıllı saati Redmi Watch 2, Redmi Note 11 serisiyle birlikte 28 Ekim’de piyasaya çıkacak. Bunun öncesinde marka, yeni akıllı saatin özellikleri gün yüzüne çıkıyor. Son bilgiler, akıllı saatin ekranına dair detayları ortaya koydu.

Resmi Redmi hesabına göre, yakında çıkacak olan Redmi Watch 2; daha büyük ekran-gövde oranına sahip 1,6 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Karşılaştırma için, geçen yılki orijinal Redmi Watch, daha küçük 1.4 inç LCD panele sahipti.

Ayrıca, akıllı saatin JD’deki listesine göre, üç renkte satışa çıkacak. Bu renkler Elegant Black, Space Blue ve Ivory olacak. Redmi Watch 2’nin, Redmi Watch’a benzer olmasını bekliyoruz. Başka bir deyişle, akıllı saat kılığında görünümlü bir fitness takipçi geliyor.

İkinci nesil Redmi Watch’ın kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü, GPS, çoklu spor modları, uyku izleme, suya dayanıklılık ve daha fazlası gibi özelliklerle gelmesini bekliyoruz.

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