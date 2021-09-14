Redroad V17: Artan emiş gücü, Çarpıcı Görünüm ve Mükemmel Değer

Alışverişin eğlenceli olduğu eski güzel günleri özlüyor musunuz? Şimdi parmak ucumuzda fazla seçenek olması, bir şekilde zorlu bir görev haline geldi. Ancak, şarjlı bir dikey elektrikli süpürge arıyorsanız, bazı ipuçlarımız var: yüksek emiş gücü, iyi görünüm ve çok değerli olanı seçin.

‘Büyük değer’ sağduyusu değil, düşünebilirsiniz. Ama aslında, birçok insan sadece ne kadar yetersiz, kalitesiz ve para israfı olduğunu öğrenmek için ucuz bir elektrikli süpürge satın alıyor. Diğerleri, daha iyi olmasa da aynı performansa sahip bir markayı çok daha ucuz bir fiyata alabileceklerini fark etmeden bir “marka” satın almak için ceplerinin derinliklerine uzanıyor.

Redroad V17, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi değere sahip; Çok daha detaylı temizler, 2 yıl garanti sunar ve sadece 350 $ fiyata sahiptir.

Redroad Ayrıca Yükselen Bir Emiş Gücüne Sahiptir.

V17‘nin dijital maglev fırçasız motorunun hızı, diğer elektrikli süpürgelerin %98’ini aşarak 120.000 dev/dak’ya ulaşıyor. Ancak en üst %2’lik diğer pek çok kişiden farklı olarak Redroad V17, motor hizmet ömründen ödün verme veya artan gürültü riskine karşın motor hızını boşuna etkileyici bir düzeye ayarlamaktan alıkoyuyor. Emmeyi daha sağlıklı (kolay fark edilmese de) bir şekilde daha da artırmak için Redroad V17, hava kanalı tasarımını optimize etmeye yöneldi.

450W motor ve şimdi patentli hava kanalı tasarımı ile Redroad, 155AW emiş veya 26.500pa vakum basıncı gerçekleştirir ve düşük gürültü sağlarken kategorideki en yüksek değere sahiptir.

Artan emiş gücü, ancak orta dereceli motor sıcaklığı ve kısık sesi ile Redroad V17, evdeki tüm tüyleri, toz parçalarını, akarları, bakterileri ve polenleri süpürerek size keyifli bir zaman verecektir.

Birçoğu, bir elektrikli süpürge için görünüşün çok önemli olmadığını düşünebilir. Ancak Redroad tasarımcısı, güzel görünen bir elektrikli süpürgenin günlük temizlik işini daha keyifli hale getirebileceğine inanıyor.

Toz haznesi son derece şeffaf polimerlerden yapılmıştır. Zarif kristal olmasının yanı sıra pratik bir avantajı vardır: atıkları net bir şekilde görebilir ve ne zaman boşaltacağınızı bilirsiniz.

Düzenli olarak değiştirmeniz gereken HEPA filtrelerine gelince, Redroad V17 renkli bir kapak çeşitliliği sunar. Beğendiğiniz renkleri seçebilir ve kendi V17’nizin görünümünü özelleştirebilirsiniz. Alternatif HEPA filtreleri Redroad mağazalarında mevcuttur.

350$‘a güçlü performans ve çarpıcı görünüm, Redroad ödediğiniz her kuruşa değer. 20 Eylül‘de piyasada olacak. Ardından https://bit.ly/3CwOPGy üzerinden satın alabilirsiniz.

Daha heyecanlı, Redroad ekibi 13-20 Ekim tarihleri ​​arasında Türkiye‘de bir renk eşleşmesi (color-match) yarışması düzenleyecek. Büyük ödül sizi bekliyor.

Daha fazla ayrıntı: https://redroad.cc/