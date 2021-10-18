9 Aşamalı Gürültü Azaltma ve 5 Aşamalı Filtreleme – Redroad V17 Dikey Elektrikli Süpürgenin Mantolo Teknolojilerini Ortaya Çıkarıyor

Redroad V17, ilk çıkışından bu yana düşük gürültü ve cerrahi olarak temiz filtreleme için elektrikli süpürge pazarında bir sıçrama yaptı.

Redroad, küresel akıllı ev aletleri pazarında, özellikle de ‘ev aletleri ülkesi’ Japonya’da hızla ortaya çıktı. Bu başarı, Redroad’un teknoloji ekibi olan Mantolo ekibinin amansız çabalarıyla elde edildi.

Mantolo ekibinin merkezinde endüstriyel tasarım, Ar-Ge, tedarik ve pazarlama zinciri entegrasyonu, üretim, kalite kontrol, pazarlama dahil olmak üzere tüm endüstri zincirinin farklı bölümlerinden 12 uzman yer alıyor… Birlikte yakın ve verimli çalışan ekipten bahsediyoruz.

Örneğin amiral gemisi vac Redroad V17, Mantolo gürültü azaltma ve filtreleme teknolojilerinin en iyisine sahiptir.

9 Aşamalı Gürültü Azaltma, Sessiz Temizleme

Elektrikli süpürge, stereotip olarak tüm aileyi kolayca rahatsız eden gürültülü bir makinedir. Ve dünyanın dört bir yanındaki elektrikli süpürge mühendisleri bu sorunu çözmek için mücadele ediyor. Redroad, Mantolo 9 aşamalı gürültü azaltma ile tanınan bu alanda lider bir güçtür. Bu gürültü kontrol sistemi şunları içerir:

Fırçasız motor, sürtünme kaynaklı gürültüyü azaltır Mantolo polimer pamuk, yüksek perdeli ses dalgalarını emer Optimize edilmiş üst çıkış tasarımı, rüzgar gürültüsünü azaltır Manyetik kaldırma motoru, rezonansa bağlı gürültüyü azaltır Optimize edilmiş yeniden akış kanalı, yüksek perde gürültüsünü azaltır Titreşim kaynaklı gürültüyü azaltan sorunsuz montaj Yüksek perdeli motor ses dalgası modifikasyonu, onu insan işitme aralığının dışına çıkararak Dinamik rotor gürültü azaltma Halka şeklinde çıkış kanalı tasarımı

Sonuç olarak, V17’nin gürültü seviyesi 60dB‘de tutulur. Son olarak, gürültü kirliliğinin bedeli olmadan temiz bir eve sahip olabilirsiniz.

5 Aşamalı Filtreleme, Aspirasyonun Artmasını Sağlar ve Dışarı Akan Havayı Cerrahi Olarak Temizler

Elektrikli süpürge, yüksek vakum basıncıyla hava akışını hızlandırarak atıkları toplar ve hava sonunda odaya geri döner. Dışarı çıkan hava atık partiküller içeriyorsa, ikincil kirlilik dediğimiz şeye neden olacaktır. Redroad V17‘nin Mantolo 3.0 filtreleme sistemi, çeşitli boyutlardaki atıkları hapsetmek için 5 aşamadan oluşuyor: toz kabı siklonu, 0,5 mm delikli 304 paslanmaz çelik filtre, 12 koni siklonik ayırma, motor girişi H12 HEPA ve aktif kömürlü H13 HEPA çıkışı.

Sonunda dışarı çıkan hava cerrahi olarak temizdir ve kokusuzdur. Filtreleme sistemi 0,1 mikron kadar küçük ince parçacıkların %99,97‘sini yakalayabilir: genellikle rinit ve astımı tetikleyen toz akarları, küfler, polen ve evcil hayvan tüyü.

Redroad V17 ile artık vakum egzozunun ikincil kirliliği hakkında endişelenmenize gerek yok.

Redroad V17’nin toz haznesi ve filtrelerinin çıkarılması kolaydır. Böylece bakteri üremesini önlemek için HEPA filtrelerini çıkarabilir ve düzenli olarak temizleyebilirsiniz.

Yeni temizlik ihtiyaçları için yeni marka ve yeni teknoloji—Redroad Mandala ekibi, düşük gürültülü, düşük kirlilik içeren ancak son derece özelleştirilmiş bir temizlik yöntemi şekillendiriyor.

Resmi web sitesi: https://redroad.cc/