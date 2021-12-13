Riot Games 2022 Yılına İddialı Giriyor!

Dünyanın en çok bilinen oyun şirketlerinden olan Riot Games, 2022 senesine için özel planlar yapıyor. Özellikle VALORANT arenasında köklü değişiklikler olacak. Riot Games’in geliştirdiği sistem ile birçok takım ve oyuncu kendini gösterme fırsatı bulacak.

Riot Games’in piyasaya sürdüğü FPS oyunu olan VALORANT, ilk yılını bitirmeden büyük bir ilgi gördü. VALORANT hakkında Riot Games yeni planlamalar yaptı. Özellikle VALORANT dünyasını çok katmanlı bir ekosistem yapmayı planlıyor. VALORANT arenası için lig sistemi getirmeyi hedefleyen Riot Games, Türkiye’ye ait bir VALORANT ligi gelmesini de onayladı. Türkiye’de ki VALORANT ligi 14 Şubat tarihinde hayata geçecek.

Özellikle birçok katman oluşturan Riot Games, kendini geliştirmek isteyen ve profesyonel olmak isteyen oyunculara yardım edecek. VALORANT Regional Leagues ve VALORANT Regional Circuits ile beraber birçok yeni oyuncu VALORANT arenasına adım atabilecek. Game Changer ile kadınların espor arenasındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok kadın espor arenasında mücadele etmek istiyor.

Riot Games ve ESA Esports & Media’nın yaptığı anlaşma kapsamında, ilk kez 2022’de hayata geçecek VALORANT Profesyonel Espor Ligi’nin yönetilmesinde ESA Esports ile partnerliğe gidiyor. Riot Games, Türkiye’de ki oyunseverleri çok iyi bildiği için Türkiye’ye özel birçok yatırım yapmayı hedefliyor.



2022 senesiyle beraber VALORANT’ın adını daha sık duymaya başlayacağız. 2022’in Ocak ayında VALORANT ligine katılmak için takımlar eleme karşılaşmaları oynayacak. Kurulan VALORANT Türkiye Ligi’nde 8 takım olması planlanıyor. Ligi en üst sırada bitiren takım ise ülkemizi Avrupa sahnesinde temsil etmeye hak kazanacak.

ESA Esports, şimdiden VALORANT ligi için kollarını sıvamış durumda. Dünyaya ve ülkemize tüm karşılaşmaları canlı bir şekilde yayınlayacak. VALORANT Türkiye Ligi, 14 Şubat 2022 tarihinde hayata geçecek.

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