League Of Legends Dizisi Arcane Netflix’de Yayında

Özellikle League Of Legends severlerinin merakla beklediği Arcane dizisi, 7 Kasım 2021 itibari ile Netflix üzerinden ilk 3 bölümü seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk çıkacağı duyurulduktan sonra, çok merakla beklenmişti ilk YouTube fragmanı 4.1 milyon gibi yüksek izlenme aldı. Zaten League Of Legends, oyunu dünyanın neredeyse her kıtada istatistiklerde başı çekiyor ve çok büyük bir kitleye sahip.

Dizinin konusuna gelince oyunun kendi evrenindeki karakterlerden bir hikaye sunuyor. Özetleyecek olursak;

Arcane, zengin Piltover vatandaşları ile Vi, Jinx ve mürettebatının yaşadığı Zaun‘un baskı altındaki suçlu toplumu arasındaki şiddetli çatışmaları betimleyen mükemmel bir sınıf savaşı hikayesiyle başlıyor. İlk üç bölümde, Vi ve Jinx çocuktur: Vi, genç haydutlardan oluşan küçük bir çetenin lideriyken, aslında şu anda Powder olan Jinx, birkaç yıllık soygun deneyimi ve büyüme hamleleri olan küçük kız kardeşidir. diğerlerinin arkasında. Dördüncü bölümde, Vi ve Jinx, kendilerini zıt taraflarda bulsalar bile, daha yaşlı ve eşit şartlardalar.

Kız kardeşler, Zaun’un resmi olmayan belediye başkanı olarak görev yapan baba figürleri Vander de dahil olmak üzere, seçtikleri aile üyeleriyle çevrili olarak yola çıkarlar. Direnişin eski bir lideri olan Vander, Son Damla adlı bir bar işletiyor ve Piltover’ın askerileştirilmiş güvenlik ekibi olan Uygulayıcılarla barışı korumaya çalışıyor. Bu arada, Piltover’daki bilim adamları sentetik sihri kullanmanın eşiğindeyken, Zaun’daki en aşağılık güçler insanları parıldayan mor sıvılarla besleyerek canavar askerler yaratıyor. Toplamda, bu bir savaş reçetesidir.

Esrarlı farklı dünyalar, toksik yeşil ışıkla dolu kir altında gömülü bulutlar ve Zaun arasında Parlayan Pilotver şehri. Gösterinin kendisi, Riot Games‘in animasyon stüdyosu Fortiche Production‘ın izniyle, karakter hareketleri ve ayrıntılı ortamları ile anime gibi ve neredeyse R dereceli bir Disney filmi gibi hissediyor. Her şey hareket yakalama teknolojisinin ürünü gibi görünüyor, ancak 2D ve 3D karışımında elle canlandırılıyor.

Arcane’deki dövüşler özellikle muhteşem. Vi, yumruklarını havaya kaldırarak dalış yapan bir boksörken, Jinx’in mum boya karalamalarıyla kaplı bir grup yarı işlevsel ev yapımı el bombası vardır. En büyük savaşlar, sahnelerde uğuldayan duygusal elektronik müzik ve şiddetli yumruklar, ağır tekmeler ve son saniye kaçışlarının yakın çekimleri ile ağır çekimde oynama eğilimindedir. Daha geniş açılardan bakıldığında bu dövüşlerin her karesi masaüstü duvar kağıdı potansiyeline sahip.

Dizi gün içinde çıkmış olmasına karşın 2.400 kişinin oyuyla 9,4 puan almış durumda. Her hafta 3 bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan dizinin şimdiden Netflix’in en popüler işlerinden birisi olacağı varsayılıyor.

