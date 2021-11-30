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Samsung, 35W Power Adapter Duo’yu Tanıttı!

Güney Koreli teknoloji devinin yeni hızlı şarj cihazı, Süper Hızlı Şarj özelliğine sahip bir USB Type C PD (güç dağıtımı) 3.0 Max 35W ve ayrıca bir USB Type A PD 3.0 Max 25W şarj sunuyor. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketine sahip şarj aleti şimdi satışa çıktı.

Ayşen Sıla

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Samsung-35W-Power-Adapter-Duo

Samsung, yeni bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Şirketin 35W Power Adapter Duo hızlı şarj cihazı, evrensel uyumluluğu ile; aynı anda iki cihazı şarj etmenizi sağlıyor. Gelin bu yeni cihaza birlikte göz atalım.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni hızlı şarj cihazı; Süper Hızlı Şarj özelliğine sahip bir USB Type C PD (güç dağıtımı) 3.0 Max 35W ve ayrıca; bir USB Type A PD 3.0 Max 25W şarj sunuyor.

Bu bağlantı noktaları aracılığıyla şarj cihazı, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar; kablosuz şarj cihazları; akıllı saatler ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı ürünü destekliyor.

Samsung-35W-Power-Adapter-Duo

Cihaz, USB-C bağlantı noktası aracılığıyla; USB C ve A bağlantı noktaları ile birlikte sırasıyla 20W ve 15W’da iki cihazı şarj etmeyi sağlıyor. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketine sahip şarj aleti şimdi satışa çıktı.

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KaynakGizmochina

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