Samsung, 35W Power Adapter Duo’yu Tanıttı!

Samsung, yeni bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Şirketin 35W Power Adapter Duo hızlı şarj cihazı, evrensel uyumluluğu ile; aynı anda iki cihazı şarj etmenizi sağlıyor. Gelin bu yeni cihaza birlikte göz atalım.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni hızlı şarj cihazı; Süper Hızlı Şarj özelliğine sahip bir USB Type C PD (güç dağıtımı) 3.0 Max 35W ve ayrıca; bir USB Type A PD 3.0 Max 25W şarj sunuyor.

Bu bağlantı noktaları aracılığıyla şarj cihazı, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar; kablosuz şarj cihazları; akıllı saatler ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı ürünü destekliyor.

Cihaz, USB-C bağlantı noktası aracılığıyla; USB C ve A bağlantı noktaları ile birlikte sırasıyla 20W ve 15W’da iki cihazı şarj etmeyi sağlıyor. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketine sahip şarj aleti şimdi satışa çıktı.

Bkz: Samsung Galaxy S22 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!