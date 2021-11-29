Samsung Galaxy S22 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung’un Galaxy S22 Ultra, S22 Plus ve S22’den oluşan Samsung Galaxy S22 serisini gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmesini bekliyoruz. S22 Ultra’nın 108MP ana kamera içereceğini söylemiştik, ancak diğer telefonların kamera özellikleri bugün ortaya çıktı. Bilgiler Galaxy S22 ve S22 Plus‘a ait.

Her iki telefon da 1/1.57 inç sensör boyutuna ve f/1.8 diyaframa sahip 50 MP ana kamera ile gelecek. İkinci lens, f/2.4 diyafram açıklığına ve 3x optik; yakınlaştırma desteğine sahip 1/3.94 inçlik 10 MP telefoto lens olacak.

Sonuncu sensör ise 1/2.55 inç sensör; boyutuna ve f/2.2 diyaframa sahip 12MP ultra geniş açılı kamera. Galaxy S22 ve S22 Plus, 1.22µm piksel boyutu, 1/3.24 inç sensör boyutu ve f/2.2 diyafram açıklığı ile önceki modellerinde bulunan aynı 10MP selfie kamerasını koruyor gibi duruyor.

Source/Lets Go Digital

Kaynağımız Samsung Galaxy S22’nin 6.06 inç ekran boyutuna; sahip olacağını ve S22 Plus’ın 6.55 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağını belirterek; her iki modelin ekran boyutlarını bir kez daha doğruladı. Her iki model de bu yılki modellerden daha kompakt olacak.

Bkz: İşte Samsung Galaxy S22 Serisinin Renk Seçenekleri!