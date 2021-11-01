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Samsung Galaxy S22 Serisi, Seri Üretime Girdi!

Gelen rapor Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22 Plus'ın (SM-S906) ve Galaxy S22 Ultra (SM-S908) - Samsung üç yaklaşan amiral gemisi telefonları için bileşenlerin seri üretimine başladığını iddia ediyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil Galaxy S22 serisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Şimdi, resmi lansmandan aylar önce yeni bir rapor, Güney Koreli devin yaklaşmakta olan; amiral gemisi akıllı telefonlar için bazı bileşenlerin seri üretimine başladığını iddia ediyor.

Gelen rapor Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22 Plus’ın (SM-S906) ve Galaxy S22 Ultra (SM-S908); Samsung üç yaklaşan amiral gemisi telefonları için bileşenlerin seri üretimine başladığını iddia ediyor.

Ayrıca, geçen hafta başlayan sürecin; şu anda esnek kablolar gibi az sayıda parçayla sınırlı olduğunu da ekliyor. Ayrıca rapor, şirketin şu anda ABD modeline odaklandığını; ve daha sonra diğer modeller üzerinde çalışacağını söylüyor.

Galaxy-S22-Ultra-1
Source/LetsGoDigital

Lansman tarihine gelince, bununla ilgili bir onay yok. Bazı raporlar cihazların Ocak 2022’nin sonuna doğru resmiyet kazanacağını belirtirken; Şubat ayında piyasaya sürüleceğini gösteren başka raporlar da var.

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KaynakWinfuture

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