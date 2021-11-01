Samsung Galaxy S22 Serisi, Seri Üretime Girdi!

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil Galaxy S22 serisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Şimdi, resmi lansmandan aylar önce yeni bir rapor, Güney Koreli devin yaklaşmakta olan; amiral gemisi akıllı telefonlar için bazı bileşenlerin seri üretimine başladığını iddia ediyor.

Gelen rapor Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22 Plus’ın (SM-S906) ve Galaxy S22 Ultra (SM-S908); Samsung üç yaklaşan amiral gemisi telefonları için bileşenlerin seri üretimine başladığını iddia ediyor.

Ayrıca, geçen hafta başlayan sürecin; şu anda esnek kablolar gibi az sayıda parçayla sınırlı olduğunu da ekliyor. Ayrıca rapor, şirketin şu anda ABD modeline odaklandığını; ve daha sonra diğer modeller üzerinde çalışacağını söylüyor.

Source/LetsGoDigital

Lansman tarihine gelince, bununla ilgili bir onay yok. Bazı raporlar cihazların Ocak 2022’nin sonuna doğru resmiyet kazanacağını belirtirken; Şubat ayında piyasaya sürüleceğini gösteren başka raporlar da var.

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