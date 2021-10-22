Samsung Galaxy S22 Ultranın Nihai Tasarımı Böyle Olacak

Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S22 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi ise yeni bir sızıntı, telefonun arka panelini ortaya çıkardı. Ancak, bu tasarım tamamen LG’den ilham almış da diyebiliriz. Bugün erken saatlerde size telefonun kamerasını da göstermiştik.

Bkz: İşte Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Nihai Kamera Tasarımı

Sızıntı, Galaxy S22 Ultra‘nın arka tasarımını güvenilir bir kaynakla ortaya çıktı. Resme baktığımızda, panelin siyah renkli olduğunu ve kamera sensörleri için kesikler olduğunu görüyoruz.

Güney Koreli teknoloji devinin logosu da alt kısımda göze çarpıyor. İlginç bir şekilde, görüntü sensörleri için kesikler, cihazın aynı hizada bir kamera çıkıntısına sahip olacağını ima ediyor.

Karşılaştırıldığında 2020 LG Velvet, arka panelle aynı hizada olan dikey olarak konumlandırılmış kamera modülleri ile benzer görünüyor. Bununla birlikte, Galaxy S22 Ultra’daki kameralar açıkça daha büyük.