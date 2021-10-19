İşte Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Ekranı

Samsung’un yeni Galaxy S22 serisi gelecek yılın başında görücüye çıkacak. Şimdi, yeni bir rapor; Galaxy S22 Ultra‘nın ön tarafında su damlası çentikli bir ekrana sahip olabileceğini ortaya koydu.

Bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi; ön ekranda delikli bir selfie kameranın üzerinde su damlası çentiğine sahip olacak. Ancak haberler, arkadaki çift ​​kameralı tasarımın Galaxy S22 Ultra’nın resmi tasarımı olmayabileceğini de ima ediyor.

Her ne kadar markanın Galaxy A serisi akıllı telefonlarıyla birlikte sunduğu; bir ön kamera tasarımına sahip olmayı hedeflemesi; garip görünse de bu bilgiler doğru da olabilir.

Ayrıca rapor, Samsung Galaxy S22 Ultra’nın 19.3:9 en boy oranlı bir ekrana sahip olacağını ve 5.000 mAh pil ile çalışacağını ve 65W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinin muhtemel olduğunu belirtelim.

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