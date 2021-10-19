İşte Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Ekranı

Samsung’un yeni Galaxy S22 serisi gelecek yılın başında görücüye çıkacak. Şimdi, yeni bir rapor; Galaxy S22 Ultra‘nın ön tarafında su damlası çentikli bir ekrana sahip olabileceğini ortaya koydu.
Bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi; ön ekranda delikli bir selfie kameranın üzerinde su damlası çentiğine sahip olacak. Ancak haberler, arkadaki çift kameralı tasarımın Galaxy S22 Ultra’nın resmi tasarımı olmayabileceğini de ima ediyor.
Her ne kadar markanın Galaxy A serisi akıllı telefonlarıyla birlikte sunduğu; bir ön kamera tasarımına sahip olmayı hedeflemesi; garip görünse de bu bilgiler doğru da olabilir.
Ayrıca rapor, Samsung Galaxy S22 Ultra’nın 19.3:9 en boy oranlı bir ekrana sahip olacağını ve 5.000 mAh pil ile çalışacağını ve 65W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinin muhtemel olduğunu belirtelim.
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