İşte Samsung Galaxy S22 Ultra’nın Nihai Kamera Tasarımı

Samsung’un yeni telefon serisinden Samsung Galaxy S22 Ultra gelecek yılın başında görücüye çıkacak. Yeni telefon serisine dair bir sürü detay var. Fakat telefonun arka kamera tasarımı şimdi gün yüzüne çıktı.

İlk sızıntılar, pek iyi karşılanmayan P şeklinde bir kamera tasarımı gösteriyordu. Bunu takiben sızıntılar üçlü ve dörtlü kameraları ortaya çıkardı. Hatta çift kameralı bir tasarım bile gördük. Fakat nihai tasarım bugün geldi.

Yeni tasarım, güvenilir bir kaynaktan geldi. Her kamera sensörü için ayrı kesiklere sahip Galaxy S22 Ultra için iddia edilen düz siyah bir kasayı gösteriyor. Bize göre bu tasarım, minimal ancak zarif duruyor.

Bunun dışında, Samsung Galaxy S22 Ultra‘nın, artık kullanılmayan Note serisini andıran dikdörtgen bir gövdeye sahip olduğunu biliyoruz. Samsung, Ultra’nın görünümünü S22 serisinin geri kalanından ayırt etme konusunda kararlı görünüyor.

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