Samsung Galaxy S22 Ultra şimdiye kadarki en parlak ekrana sahip olacak

Samsung‘un amiral gemisi telefonları her zaman son teknoloji ekranlara sahipti ve S22 Ultra bir istisna olmayacak. Samsung sızıntıları ile bilinen ünlü IceUniverse‘e göre, cihaz için kullanılan OLED paneli, parlaklık listelerinde üst sıralara çıkıyor.

Akıllı telefonun ekranının en yüksek parlaklığının, Samsung‘un bir akıllı telefonda kaydettiği en yüksek parlaklık olduğu söyleniyor. Gerçek rakamlardan alıntı yapılmadı, ancak mevcut akıllı telefonların ne kadar parlak olduğu zaten biliniyor. Mevcut Galaxy S21 Ultra 1500 nit ile zirvede yer alıyor, bu yüzden bundan daha yüksek bir sayıyı beklemeliyiz.

Tweet, yaklaşmakta olan OLED panelinin en azından şimdilik Samsung telefonlarına özel kalacağına dair bir ipucu ile sona eriyor.