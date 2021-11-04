İşte Samsung Galaxy S22 Serisinin Renk Seçenekleri!

Samsung, yeni nesil Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Seride Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra yer alacak. Bu sefer telefonlar, Ocak ayı yerine Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şimdi, akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden önce renk seçenekleri ortaya çıktı. Kaynağımıza göre standart Galaxy S22 ve S22 Plus dört renkle gelecek: Siyah, Yeşil, Pembe, Altın ve Beyaz. Galaxy S22 Ultra ise Siyah, Koyu Kırmızı, Yeşil ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.

Bazı renkler belirli bölgelere özel olacağından, tüm renk seçeneklerinin her bölgede sunulmayacağını belirtelim. Şu anda hangi bölgelerin bu renk seçeneklerine sahip olacağını bilmiyoruz.

Source/Lets Go Digital

Üretime gelince, Ross Young kısa süre önce Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonun Aralık ayının ilk haftasında seri üretime gireceğini öngördü. Bu doğruysa, şirketin üretilen birim sayısında bir düzeye ulaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Bu, temel olarak Galaxy S22 serisi akıllı telefonların Şubat ayında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Samsung Galaxy S21 serisi geçen yıl Ekim sonu veya Kasım ayı başında üretime girmiş, Ocak ayında yani bu yılın başlarında satışa çıkmıştı.

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