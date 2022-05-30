Samsung, 5 Yıllık Rekor Kırdı!

Samsung, 2022 yılının Nisan ayında harika bir performans sergiledi. Şirket, bu ay içinde, son 5 yılın en yüksek seviyesi olan yeni bir rekor pazar payı elde etmeyi başardı.

Bir Counterpoint Research raporuna göre; Güney Koreli teknoloji devi, küresel akıllı telefon satışlarının yıllık yüzde 8 düşmesine rağmen; satışlarda yıllık yüzde 9 büyüme elde etmeyi başardı.

Bu süre zarfında marka, küresel akıllı telefon pazarının neredeyse dörtte birini ele geçirmeyi başardı. Bu arada, Nisan 2017’den bu yana şirket için şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payını oluşturuyor. Özellikle Nisan 2022’deki büyüme; markanın bu yıl art arda üçüncü ay; küresel akıllı telefon pazarına liderlik etmesine de yardımcı oldu.

İlginç bir şekilde, Samsung’un da 2022’nin ilk çeyreğinde; rekor bir pazar payı elde ettiğini daha önce bildirmiştik. Bu rekor aynı zamanda son 5 yılın en yüksek pazar paylarından biri oldu.

Araştırma Direktörü Tarun Pathak, “Samsung; Nisan 2022’de küresel akıllı telefon pazarının dörtte birine yakınını ele geçirerek; son beş yılın en yüksek tek aylık payına ulaştı. Bu arada, üst düzey segmentteki S22 serisinin ve orta segmentteki A serisinin güçlü performansından kaynaklandı.” dedi.

Ayrıca bu yılın ikinci yarısına girerken, Samsung’un akıllı telefon pazarındaki tahtını 2022’nin ikinci çeyreğinde koruyacağına inanılıyor. Şirket, katlanır akıllı telefon sektöründe zaten lider ve küresel akıllı telefon pazarında; hala güçlü bir konuma sahip. Akıllı telefon pazarının önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğini göreceğiz.